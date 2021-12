Calcio, Prima Categoria. Savona - Q&V accenderà la serata. Nel girone A stress test per tutte le big

Il girone B è già in campo con i tradizionali anticipi mattutini del genovesato (Città di Cogoleto - Pro Pontedecimo, San Cipriano - Fegino e Pra - Vecchiaudace), ma per vedere calare il sipario bisognerà attendere la tarda serata, quando il Picasso spegnerà i propri riflettori al termine di Savona - Quiliano&Valleggia, una sfida che vedrà in campo anche l'ultima raffica di acquisti messa a segno dagli striscioni, con Carro, Grandoni e Castagna pronti ad arricchire la rosa di mister Balleri, seppur permangano le solite assenze difensive, che la vivacità del Q&V potrebbe acuire.