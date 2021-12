Calcio, Promozione: il Soccer Borghetto ribalta la Veloce, i biancorossi passano 4-1 al Levratto

VELOCE - SOCCER BORGHETTO 1-4 (21' Vallerga rig., 38' e 86' Di Lorenzo, 55' Apicella aut., 88' Condorelli rig.)

48' FINISCE QUA, IL SOCCER BORGHETTO BATTE 4-1 LA VELOCE

45' i cambi si chiudono con Ranne per Apicella nella. Veloce

44' Nella Veloce Belmonte entra per Sofia, nel Soccer Soldati rileva Molina.

43' Difesa della Veloce completamente aperta. Cerone abbatte Auteri. DAL DISCHETTO TRASFORMA CONDORELLI

41' DI LORENZO LA CHIUDE COL PIATTONE SINISTRO, 3-1 SOCCER AL LEVRATTO

38' nella Veloce escono Rampini e Fanelli per Sanguineti e Grabinski

38' il Soccer. cambia Carparelli con Artiano

36'. Staltari scappa in posizione regolare, lob su Cerone, ma Piccone salva quasi sulla linea.

33' Angelico subentra a Delmonte, secondo cambio Soccer

31' grande azione della Veloce che porta Polito a battere verso Metani, il portiere si distende sulla sinistra e sventa la minaccia

28' punizione di Condorelli da posizione laterale, sfera perfetta per la girata di testa di Carparelli, alta però di un palmo sopra la traversa

25' traversa di Sofia su punizione! La palla scavalca la barriera, Metani la alza sulla trasversale

22' Zecchino out, entra Piccone nella Veloce

20' ci sono praterie tra la linea difensiva della Velcoe e la porta di Cerone. Molina si presenta solo davanti al portiere granata, ma invece di concludere con decisione verso la porta, l'attaccante ha optato per un pallonetto inopportuno. Palla alta

18' primo cambio per Brignoli, entra Staltari per Mandraccia

13' Sofia sul primo palo, Metani c'è

10' SOCCER IN VANTAGGIO! AUTOGOL DI APICELLA. SFORTUNATO INTERVENTO DOPO LA RIBATTUTA DI CERONE SUL TIRO DI MOLINA. 2-1 PER GLI OSPITI

2' buona occasione per Di Lorenzo in apertura di ripresa. Colpo di testa non difficile dopo la battuta dall'angolo. Sfera alta

1' si riparte

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo, squadre a riposo in parità

45' ci sarà un minuto di recupero

44' intervento a gamba tesa di Diana su Condorelli, giallo inevitabile

42' Sofia da posizione defilata vede Metani fuori dai pali, l'attaccante prova il gol alla Shevchenko in Milan - Juventus, l'estremo difensore biancorosso riesce però a recuperare la posizione

38' E SUBITO ARRIVA IL PAREGGIO! DI LORENZO! PERFETTO INSERIMENTO E TOCCO AD ANTICIPARE CERONE, RISTABILITA LA PARITA'.

38' cambia Brignoli. Ora è 4-3-3 con il Soccer

37' Diana tenta l'eurogol in girata, difficile trovare la giusta coordinazione per trovare la porta

34' ancora uno strappo di Auteri, scortato da Apicella, conclusione sul fondo

33' Palo della Veloce. Flipper in area di rigore sugli sviluppi di calcio d'angolo, uscita non perfetta di Metani e Sofia da pochi centimetri incoccia il montante

31' azione identica tre minuti dopo. Auteri trova la porta ma è in posizione irregolare

28' gioca con la linea avversaria il Soccer, palla per Di Lorenzo nello spazio a chiamare l'inserimento di Auteri, Cerone esce al meglio e blocca

22' Giguet e Apicella seguono quasi a uomo Carparelli e Molina non dando respiro sul primo controllo. Gli inserimenti senza palla a turno, soprattutto di Auteri, possono creare i presupposti migliori per il Soccer.

21' VALLERGA INCROCIA, METANI NON PUO' ARRIVARCI, VELOCE IN VANTAGGIO!

20' DELMONTE SU GIGUET IN AREA, RIGORE VELOCE!

19' ammonito Delmonte

17' occasionissima per il Soccer Borghetto con Molina che salta Cerone ma non trova la forza giusta per calciare verso la porta

11' un grande recupero difensivo da entrambe le parti. Prima è Gagliardo a disinnescare l'azione insistita di Sofia, dall'altraparte Giguet chiude su Auteri lanciato a rete.

10' ammonito Rampini, primo giallo del match

9' sinistro di Vallerga, deviazione sulla traiettoria, l'angolo per la Veloce non sortisce però effetti

7' subito in campo i due nuovi arrivati per il Soccer Borghetto. Mandraccia in regia, Molina affianca Carparelli in attacco, sostenuti da Auteri

5' Condorelli fora dalla distanza, nessun problema per Cerone.

3' piccolo infortunio al capo per Mandraccia, il numero sei biancorosso resta qualche secondo a terra. Il gioco riprende.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VELOCE: Cerone, Rampini, Zecchino, Grasso, Apicella, Giguet, Fanelli, Vallerga, Sofia, Diana, Polito.

A disposizione: Barile, Piccone, Sanguineti, Palumbo, Ranne, Murialdo, Belmonte, Grabinski, Di Leo.

Allenatore: Frumento

SOCCER BORGHETTO: Metani, Condorelli, Taku, Delmonte, Gagliardo, Mandraccia, Carparelli, Di Lorenzo, Molina, Auteri, Gasco.

A diposizione: Vicinanza, Pastorino, Angelico, Staltari, Piazzai, Soldati, Artiano, Sarangelo. Serra.

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Failla di Genova

Assistenti: Poggi e Nania di Genova