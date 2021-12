Calcio. Savona-Quiliano&Valleggia chiude il programma domenicale, la webcronaca dell'atteso posticipo del girone B di Prima Categoria

SAVONA - QUILIANO&VALLEGGIA 2-1 (27' Poggi, 49' Carro Gainza, 53' Castagna)

58' punizione di Carocci nel cuore dei sedici metri, Fonjock di testa respinge in angolo

55' esterno destro di Diroccia da posizione defilata, la palla non prende il giro giusto e termina a lato. E' tutto un altro Savona rispetto al primo tempo, Q&V calato notevolmente sul piano fisico ed emotivo

53' COMPLETA LA RIMONTA IL SAVONA! LENNY CASTAGNA! Vittori sguscia via sulla sinistra in mezzo a tre avversari, appoggia a Macagno che, con un gran scavetto in verticale, pesca il centravanti degli striscioni: sinistro piazzato sul palo più lontano e striscioni che passano a condurre

52' Ferraro si gioca la carta Bazzano, fuori Saino

51' pallone invitante di Dirocca sul secondo palo, dove Vittori si coordina col mancino spedendo però alle stelle.

49' CARRO GAINZA! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Rasoiata dal limite dopo una corta respinta della difesa del Q&V, pallone a fil di palo sul quale non può intervenire Cambone. Parità ristabilita al "Picasso"

48' Cambone si rifugia in corner su un velenoso cross di Esposito, Savona che cerca di partire subito forte in questa ripresa

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo tre minuti di recupero. Q&V meritatamente avanti 1-0, Savona da 5 in pagella che non è mai riuscito ad entrare veramente in partita

45' Magnani di collo pieno non riesce ad angolare il pallone, Bresciani para a terra

43' Carocci si accentra da sinistra e calcia con il destro sul primo palo, la mira non c'è e la sfera termina a lato

38' giallo per proteste a Fonjock, intanto resta a terra dolorante Macagno

34' Carro Gainza dal limite, pallone svirgolato fuori dalle reti che delimitano il campo da gioco

33' punizione di Macagno dalla trequarti, palla tagliata in mezzo, Poggi anticipa tutti e mette in angolo. Intanto entra Fiori al posto di Salinas, problema fisico per il difensore

28' immobile la difesa del Savona nell'occasione che ha portato al gol il Q&V, non convince assolutamente l'atteggiamento dell'undici di Balleri, che vive di qualche fiammata dei singoli senza dare l'idea di avere un'impronta di gioco definita, al netto dei vari esordi di Grandoni, Carro e Castagna

27' POGGI! IL VANTAGGIO DEL QUILIANO&VALLEGGIA! Gran palla in mezzo di Olivieri raccolta proprio dal numero quattro biancorossoviola che, indisturbato al limite dell'area piccola, appoggia di piatto alle spalle di Bresciani

22' arriva anche la prima conclusione di Castagna, esterno della rete per il nuovo centravanti arrivato in settimana alla corte di Balleri

18' Carro Gainza prova il destro dai venti metri, pallone alto che non crea problemi a Cambone

15' primo squillo biancoblu con Vittori, ma il diagonale dell'ex Finale viene respinto con il corpo da Salinas. Sulla ribattuta ci prova Grandoni da fuori aerea, ma anche il suo tentativo è rimpallato dalla difesa quilianese

13' Quiliano a un passo dal vantaggio: corner di Grippo, stacco aereo di Poggi e sfera respinta sulla linea da Stefanzl a Bresciani battuto. Il Savona deve ancora entrare in partita...

7' in difficoltà gli striscioni, specie sulla fascia destra, dove Fancellu fatica a contenere Carocci, Olivieri e Perrone. Angolo battuto da Magnani, libera la retroguardia biancoblu

6' tentativo da fuori da parte di Magnani, sfera che si abbassa all'ultimo finendo sul fondo di poco. Avvio pimpante da parte del Q&V

5' punizione per il Savona dal lato corto dell'area, schema completamente sbagliato e la difesa biancorossoviola spazza

3' ci prova di testa Perrone, pallone sul fondo. Da segnalare la presenza in campo dal primo minuto di Grippo, schierato titolare al posto di Russo, che dovrebbe aver accusato un problema in fase di riscaldamento

2' subito pericolosa la squadra di Ferraro con un azione sulla sinistra firmata Olivieri-Carocci, doppio angolo a favore del Q&V.

1' si parte con circa sei minuti di ritardo. Savona in tradizionale divisa biancoblu, completo rosso per il Quiliano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bresciani; Fancellu, Fonjock, Stefanzl, Esposito M.; Gainza, Grandoni, Diroccia; Macagno; Castagna, Vittori Y.

A disposizione : Grenna, Gavarone, Kuci, Vittori A., Caroniti, Esposito F., Gamba, Spaltro, Rossetti

Allenatore : Balleri

QUILIANO&VALLEGGIA: Cambone, Fabbretti, Carocci, Poggi, Salinas, Grippo, Vezzolla, Magnani, Perrone, Olivieri, Saino

A disposizione : Bruzzone, Fiori, Russo, La Piana, Bazzano, Intili, Ottonello

Allenatore: Ferraro