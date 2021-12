Calcio, Seconda Categoria. Missione aggancio per Vadino, Priamar e San Francesco. l'Albissole cerca il settimo sigillo

Solo il girone A del campionato di Seconda Categoria non ha ancora visto almeno un incontro disputarsi nell'arco del fine settimana.

Pomeriggio a tirmo completo quindi, con l'ormai confronto a distanza tra Vadino e Virtus Sanremo. I matuziani oggi però osserveranno il proprio turno di riposo e in caso di successo in casa del Ceriale i gialloneri ingauni potrebbero ottenere l'aggancio in vetta.