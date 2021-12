SERIE D, Vita porta la Sanremese in paradiso: il derby finisce 3-0 per i matuziani. Per l'Imperia è notte fonda. Cronaca e foto della partita

Sanremese - Imperia 3-0 (38',50' Vita, 48' Mikhaylovskyi)

SANREMESE - Malaguti, Acquistapace, Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Ferrari (85' Piu), Gagliardi, Vita (85' Buccino), Gemignani (83' Gatelli), Aita (64' Giacchino), Valagussa (77' Orefice), Nouri. All.: Andreoletti

IMPERIA - Bova; Losasso, Carletti, Montanari, Petti, Castaldo, Canovi (52' Fabbri), Giglio (45' Cassata) cap., Mistretta, Coppola, Demontis. All.: Ascoli

Arbitro: Viapiana (sez.Catanzaro)

Espulsi : 38' Scalzi (Sanremese, dalla panchina); 75' Mistretta (I)

Ammoniti: Canovi, Mistretta, Petti, Fabbri (I) Bregliano (S)

Recupero: 2' nel primo tempo e 4' nel secondo

La Sanremese stravince il derby per 3-0, trascinata da uno straordinario Diego Vita. L’attaccante apre la sfida al 38’ ma, nella situazione, l’Imperia protesta. Dopo aver messo la palla fuori per consentire le cure a capitan Giglio, i matuziani non restituiscono il pallone e vanno in gol. Ad inizio ripresa, la Sanremese assesta un doppio colpo micidiale con Mikhaylovskyi e ancora con Vita (nono gol stagionale e quarto contro l’Imperia) che mette la parola fine sulla partita.

Dato anche il pareggio del Novara, i biancoazzuri accorciano dalla vetta e risalgono sul treno play-off. Notte fonda per l’Imperia che non impensierisce mai Malaguti e incappa nel quinto k.o. di fila.

90' + 4 finisce qua. Vince la Sanremese 3-0

90' saranno quattro i minuti di recupero

85' ottima uscita di Bova sulla trequarti ad anticipare Vita

81' Giacchino di prima, dal limite dell'area: palla bloccata da Bova

80' Sanremese in pieno controllo del match, fa melina. E partono gli 'Olè' del pubblico di fede biancoazzurra

75' IMPERIA IN DIECI! Giacchino anticipa Mistretta che lo stende. Per l'attaccante arriva il secondo giallo e dunque doccia anticipata

70' si sono abbassati i ritmi. La Sanremese gestisce, l'Imperia sembra rassegnata. Soltanto Coppola cerca la giocata mentre, nei padroni di casa, Vita tiene su il reparto offensivo

68' si scaldano gli animi. Mister Ascoli si battibecca con un elemento della panchina biancoazzurra. L'arbitro riporta la calma

63' Fabbri stende Aita lanciato in contropiede: è giallo. Nella situazione, il terzino prende una brutta botta e lascia il campo in barella. Il suo ex compagno di squadra si sincera delle condizioni ma Aita viene sostituito da Giacchino

60' Ancora Cassata! L'attaccante neroazzurro va al tiro e mette ancora in apprensione Malaguti

57' Imperia vicinissima al gol! Bregliano si addormenta col pallone tra i piedi e, sul rilancio, centra Cassata andato in pressing. La sfera sfiora il palo

55' Ferrari dai 25 metri: palla a lato

52' cambio nell'Imperia: fuori Canovi dentro Fabbri

50' VITA FIRMA IL TRIS! Settimo gol in campionato e nono stagionale per l'attaccante che mette in ghiaccio il match

47' subito Sanremese avanti: Vita scalda il pubblico di casa

16:02 - Non cambia nulla tra le formazioni. Si riparte!

SECONDO TEMPO

Un lampo di Diego Vita, al terzo gol contro l'Imperia quest'anno, sblocca il derby sul finire di tempo. L'Imperia protesta perchè aveva messo la palla fuori appositamente per consentire le cure a Capitan Giglio. I padroni di casa non restituiscono e vanno in rete con Vita, su appoggio di Ferrari.

Dal parapiglio ne fa le spese Scalzi che si era alzato dalla panchina per esultare.

Giglio dovrà abbandonare il campo prima dell'intervallo.

E' stata sostanzialmente l'unica emozione di un primo tempo bloccato.

45' + 2 fine primo tempo

45' concessi due minuti di recupero

45' Giglio non ce la fa: dentro Cassata

40' ci prova Coppola su punizione. Malaguti mette in corner

Dopo il gol si accende un parapiglia perchè la Sanremese non ha restituito il pallone, messo in fallo laterale dall'Imperia. Sull'azione, Vita trova il gol. Ne fa le spese Filippo Scalzi (espulso dalla panchina) e gialli per Bregliano e Petti

38' VANTAGGIO DELLA SANREMESE! Segna sempre Diego Vita imbeccato da Ferrari.

36' Capitan Giglio chiede il cambio dopo un duro scontro con Gagliardi. L'arbitro non commina sanzioni al '10' della Sanremese

34' dopo l'episodio dubbio, la Sanremese usufruisce di tre corner di fila ma non riesce a sfondare

31' la Sanremese protesta per un calcio di rigore non assegnato. Vita prova a dribblare Montanari in area, il difendente tocca con la mano ma Viapiana vede e concede solo il corner

30' partita noiosa. I veri protagonisti, fin qua, sono i tifosi che continuano a sostenere le squadre. La Sanremese va al cross con Acquistapace, imbucato alla grande da Gemignani. Ma il traversone è sbilenco. Intanto ammonito anche Mistretta

28' giallo per Canovi che entra in ritardo su Nouri

25' azione confusa e la Sanremese spaventa la difesa imperiese: Castaldo non riesce a spazzare con Nouri e Ferrari che conducono così il contropiede. Il cross, mal calciato, di Valagussa si impenna ma, sull'uscita, un impaurito Bova smanaccia lasciando lì il pallone. Poi Canovi rilancia.

18' tiro di Demontis dai 30 metri. Alto.

17' poche emozioni fin qua al 'Comunale'. Le squadre hanno paura di scoprirsi. Negli ospiti, Losasso è subito titolare da terzino sinistro. Capitan Giglio è il più avanzato dei centrocampisti e orbita attorno a Mistretta. Nella Sanremese, Nouri viene nuovamente avanzato nel tridente come già accaduto contro il Prato in Coppa

10' il primo angolo del derby, conquistato da Nouri, lo batte la Sanremese che, con uno schema, manda al tiro Gagliardi. Innocuo. E partita fin qua bloccata

3' il primo tiro è di marca neroazzurra: Mistretta dai 20 metri prova il mancino. E' debole e Malaguti blocca facilmente

15:02 - Il tempo delle parole è finito. Si comincia!

PRIMO TEMPO

Nella Sanremese, capitan Bregliano torna a comandare la difesa. A sorpresa Mister Andreoletti lascia Anastasia in panchina. Tra i neroazzurri, spazio a Mistretta dopo l'infortunio nel riscaldamento di Cappelluzzo. Presenza numero 263 per capitan Giglio, terzo di sempre tra i neroazzurri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SANREMESE - Malaguti, Acquistapace, Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Ferrari (85' Piu), Gagliardi, Vita (85' Buccino), Gemignani (83' Gatelli), Aita (64' Giacchino), Valagussa (77' Orefice), Nouri. All.: Andreoletti

IMPERIA - Bova; Losasso, Carletti, Montanari, Petti, Castaldo, Canovi (52' Fabbri), Giglio (45' Cassata) cap., Mistretta, Coppola, Demontis. All.: Ascoli

Arbitro: Viapiana (sez.Catanzaro)

Espulsi : 38' Scalzi (Sanremese, dalla panchina); 75' Mistretta (I)

Ammoniti: Canovi, Mistretta, Petti, Fabbri (I) Bregliano (S)

Recupero: 2' nel primo tempo e 4' nel secondo