Calcio. I messaggi di cordoglio per la morte di Eugenio Minasso

Imperia:

Tutta l'Imperia calcio é in lutto. Questa notte ci ha lasciati il nostro patron Eugenio Minasso. Ha lottato fino all'ultimo, un po' come i giocatori che piacevano a lui, ma non ce l'ha fatta. Eugenio è entrato a far parte della nostra società nel 2019 quando la squadra militava in Eccellenza. Grazie al suo grande apporto, sarebbe inutile negarlo, abbiamo vinto il campionato e siamo risaliti in D ottenendo poi una salvezza tranquilla al primo anno.

L'impegno di Eugenio per la causa neroazzurra è stato dal primo momento totalmente disinteressato, ma esclusivamente legato all'amore per una squadra e per una città. Non era difficile vederlo nervosamente mangiarsi le unghie durante le gare o cacciare qualche 'urlaccio' per poi liberarsi nelle esultanze.

Eugenio viveva l'Imperia come una passione, una grande passione che ha coltivato fino a oggi.

Da addetto stampa mi piace ricordare una sua chiamata dall'ospedale, quando già questo tremendo percorso era purtroppo iniziato, per confrontarci sulle strategie comunicative da adottare in vista della stagione.

Mancherai a tutti Eugenio. Per il tuo carisma e per il tuo attaccamento alla causa.

Alla tua famiglia, a Marcella, Roberta e Pietro va l'abbraccio di tutti noi.

Ospedaletti:

La società, la dirigenza, lo staff e tutti i calciatori dell’Ospedaletti Calcio desiderano porgere le loro sentite condoglianze per la scomparsa di Eugenio Minasso, ex deputato e patron dell’Imperia Calcio.

Lascia la moglie Marcella, la figlia Roberta e il figlio Pietro, calciatore dell’Imperia. A loro va il sentito abbraccio della famiglia orange.

Casale:

Il Foot Ball Club Casale ASD si unisce al dolore dell'ASD Imperia per la prematura scomparsa del patron nerazzurro Eugenio Minasso.