Calcio, White Rabbit. Il club annuncia provvedimenti verso il portiere Pescio dopo il pugno a Galati: "Chi si macchia di gesti antisportivi sarà svincolato"

Il fatto che il Direttore di Gara non abbia visto per NOI non preclude assolutamente la necessità di potere a posteriori applicare il regolamento nei confronti del nostro giocatore. Ricordiamo (come sempre) che l'Arbitro in queste categorie è solo ed è difficilissimo vedere tutto, pertanto non si può fargliene una colpa. Dato che noi abbiamo visto, noi prendiamo i provvedimenti opportuni a tutela dello Sport e in nome del "buon senso" e del rispetto incondizionato dell'avversario con cui disputiamo un'incontro. Chi si macchierà in seguito di comportamenti antisportivi tra i nostri tesserati verrà svincolato e non farà parte di questo gruppo.