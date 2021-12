Seconda Categoria: Vadino espugna Ceriale ed aggancia la Virtus Sanremo in vetta alla classifica

Il Vadio espugna Ceriale, 0-1, ed aggancia la vetta della classifica del Girone A di Seconda Categoria Ligure.

La firma sulla vittoria, al dodicesimo del primo tempo, è di Simone Gattuso . Per l’esterno classe 2000 si tratta del primo gol in campionato, il secondo stagionale dopo la rete in Coppa nell’ 1-3 rifilato proprio al Ceriale B.

Come mai successo in questa stagione, i ragazzi di Giunta soffrono gli attacchi dei biancoblu che potevano contare su giocatori come Farinazzo e Masha, già nel giro della Squadra A che milita in Promozione.

Alla fine, la strenua difesa di Conforti e compagni consente a Scola di rimanere imbattuto per la terza volta in stagione e soprattutto l’aggancio in vetta alla Virtus Sanremo, con 15 punti.

Nel prossimo turno, il Vadino ospiterà l’altra squadra matuziana, Polisportiva Sanremo 2000, mentre il Ceriale B, fermo al terzultimo posto, sarà di scena sul difficile campo della Villanovese di Mister Morbelli.

CERIALE B – VADINO 0-1

Marcatori: 12’ Gattuso

CERIALE B – Ambrosi, Mouchtari, Trimarchi, Calamela, Masha, Damonte cap., Pizzo, Telmass, Melegazzi, Farinazzo, Massimelli. A disposizione: Gagliolo, Calamela L., Pizzella, Sciutto, Vinci, Zotaj, Biggi, Paltrinieri. All.: Massimelli

VADINO – Scola, Basso, Valentino, Bonsignorio, Prudente, Balbo, Ancona, Pollio, Milazzo, Conforti cap., Gattuso. A disposizione: Pastorino, Miserendino, Buscemi, Vigorito, Cotta, Seghizzi, Santanelli, Berra, Tomao. All.: Giunta