Rugby Ligure: tutti i risultati e i verdetti dall'ultimo fine settimana

Giornata negativa in Serie A per i due club liguri. Entrambe hanno subito quarantanove punti ! Il CUS Genova ha ceduto (49/17) a Segrate con l’ A.S.R. Milano, mentre la Pro Recco, che ha giocato con i bresciani dei Centurioni allo stadio CarliniBollesan, ha perso (8/49). Il CUS in Lombardìa ha presentato in campo: Migliorini, Grassi, Mandivenga, Pressenda, Vimercati, Ricca (1 trasformazione), Granzella, Bertirotti, Repetto (due mete), Pendola, Gargiulo, Fr. Imperiale, Barry, Felici, Giuliano. Dalla panchina: Boero (1 meta), Giacobbe, Barioglio, Amadio, Satta, Sandri. All. Bernardini/Sandri.

La Pro Recco con i Centurioni ha utilizzato: Cinquemani (39’ Maggi), Salerno (53’ J.D. Tagliavini), T. Marcellino (57’ Mitri), L. Romano (1 penalty al 17’ p/t), Falchi (69’ Bertagnon), L. Tagliavini, Armijos (72’ Natale), Rosa, Canoppia (65’ M. Marcellino), Matulli (72’ Torres), Cartoni (69’ Della Valle), Nese, Nel, M. Barisone, Noto. All. Van Vuren. La comunque ricca giornata di avvenimenti ha potuto regalare due derby regionali sul campo neutro di Cogoleto fra le scuole di rugby di La Spezia ed Imperia. Affermazione fra i seniores dello Spezia con mete di Vergassola (doppietta), Battezzati, Gelati e Gabrielli che ha messo a segno anche un penalty ed una trasfrormazionje. Per i ragazzi della Riviera dei Fiori meta del sanremese Battistotti trasformata da Castaldo. In Serie C era l’ultimo recupero della fase di qualificazione e da domenica spareggi per assegnare il primo e secondo posto per poi entrare nella seconda fase con avversari piemontesi. Anche nel torneo dedicato agli Under 17 si sono svolti due interessanti confronti, e l’avvicinamento alle rispettive fasi interregionali si fa sempre piu’ vicina.

SERIE A (VI GIORNATA/ANDATA)

Tossini Recco – Promotica I Centurioni 8/49

Parabiago – ITINERA CUS Torino 12/46

ASR Milano – CUS Genova 49/17

TK GROUP VII Torino – Biella (RINVIATA)

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 29, Biella (*) ed ASR Milano 19, Parabiago 18, Milano 14, I Centurioni 16, CUS Genova 6, Alghero e VII Torino (*) 4, Pro Recco punti 0.

(*)= partite da recuperare





SERIE C GIR.LIGURE/QUALIF. (recupero)

R.C. Spezia – Union Riviera 30/7

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 14, Savona 13, R.C. Spezia 10, Union Riviera 5, Province dell’Ovest 4,

UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONI (recupero)

Amatori Genova – Pro Recco 33/12

R.C.Spezia – Union Riviera 5/46

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 21, Savona ed Amatori Genova 20, CUS Genova (*) 7, Pro Recco (*) ed Union Riviera 5, RC Spezia (*) - 4.

(*) = gare in meno







UNDER 15 (VII GIORNATA)

Province dell’Ovest - Amatori Genova 22/35

Savona – CUS Genova 0/40

Pro Recco – CUS Genova 0/63

Savona – Pro Recco 26/0