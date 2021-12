Volley, Serie D: Carcare sul velluto contro Genova, 3-0 in scioltezza per le ragazze biancorosse

tutto da dimenticare per la compagine genovese, che dopo tre ore di autostrada, da Genova a Savona sono arrivate al palazzetto di Carcare alle 19, per cui si è reso necessario un posticipo di oltre mezz'ora per permettere alle atlete di fare un minimo di riscaldamento. Le valligiane dopo lo stop subito ad Andora questa sera hanno dimostrato carattere e grinta e si sono sbarazzate delle ragazze della Genova Volley in poco più di un'ora di gioco. Concrete e concentrate come li vuole il coach Fazio, le biancorosse non si sono concesse ne pause ne distrazioni portando in porto un secco 3 a 0 con dei parziali inequivocabili 25 a 16 , 25 a 17 e 25 a 15. Con questo successo le valligiane si riportano in testa alla classifica se pur in coabitazione con altre formazioni, fra le quali la Virtus Sestri che proprio prossimo affronteranno ancora in casa di fronte al proprio pubblico che nonostante le dirette delle partite trasmesse dalla società si assiepa sugli spalti chiassoso e caloroso come sempre.