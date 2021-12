Calcio. Imperia. Preso il 2003 Testoni. Contro il Casale out anche Giglio

L'Imperia torna in campo, con il lutto al braccio per la scomparsa del patron Eugenio Minasso, domani alle ore 14.30 allo Stadio Nino Ciccione. La partita sarà anticipata da un minuto di silenzio.

Avversario, nel turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie D, il Casale. Ascoli deve fare a meno di Mistretta squalificato e di capitan Giglio che ha accusato un piccolo infortunio nel derby contro la Sanremese. Ancora out anche il portiere Caruso.

Da segnalare che l'allenatore potrà contare sull'apporto di un nuovo tesserato under. Si tratta del classe 2003 Gioele Deiana Testoni preso dall'Asti. Deiana è un centrocampista, mezzala, con trascorsi nelle giovanili di Cagliari e Olbia e in Serie D con Muravera e Asti come detto.

Questa la lista completa dei 22 convocati:

Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Cassata, Carletti, Castaldo, Comiotto, Coppola, Cucuzza, Deiana, Demontis, Fabbri, Fatnassi, Fazio, Foti, Kacellari, Losasso, Mara, Minasso, Montanari, Petti.