Calcio. Prima Categoria: non è un momento facile per la Vadese, falcidiata dagli infortuni. Saltarelli: "Costretti a cambiare formazione ogni domenica, ma torneremo presto quelli di prima"

Nove punti in classifica che significano, al momento, zona playout. Una situazione sicuramente differente rispetto a quanto auspicato alla vigilia della stagione, seppur la voglia e la determinazione di riprendere a correre siano percepibili in maniera più che evidente.

Il ko maturato domenica al "Picasso" contro la Sampierdarenese ha spinto il tecnico della Vadese, Tony Saltarelli, a tracciare un bilancio dopo la prima parte di campionato, caratterizzata da una quantità notevole di acciacchi e infortuni: "Non siamo mai stati abituati a piangerci addosso e a cercare alibi, ma ciò che si sta verificando ormai da inizio stagione è francamente incredibile: dover rinunciare ogni domenica a sei/sette titolari, tra cui Pulina, Marchi, Brondo, Scimemi e Giannone, che si è fatto male proprio ieri, ci costringe a cambiare sempre formazione e modo di stare in campo".

Una coperta sempre più corta, nella speranza che la musica possa iniziare a cambiare già da questa settimana, con il rientro di un paio di giocatori e il possibile arrivo di alcune nuove pedine: "Lo spirito e la voglia di disputare un campionato importante ci sono sempre - aggiunge Saltarelli - ed è per questo che, già nelle prossime ore, dovremmo ufficializzare tre nuovi ragazzi pronti a darci una mano, con la speranza di recuperare in fretta il tempo perduto".

"L'attuale classifica incide sul morale dei ragazzi? E' un aspetto secondario in questo momento, siamo in zona playout e nel caso dovessimo restare immischiati nei bassifondi non ci tireremo indietro e affronteremo qualsiasi tipo di situazione, ma ci tengo a sottolineare una cosa, senza voler sembrare presuntuoso: la Vadese, non appena avrà modo di recuperare tutti i suoi ragazzi, tornerà presto a recitare un ruolo di primo piano, di questo ne sono sicuro".