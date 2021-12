Calcio, Veloce. Luca Grasso invita i compagni a rialzare subito la testa: "In arrivo una serie di partite fondamentali, con lo spirito giusto possiamo mettere in difficoltà chiunque"

Ci ha provato la Veloce a limitare il più possibile le qualità offensive del Soccer Borghetto nel corso della partita disputata domenica scorsa allo stadio "Levratto".

I granata hanno tenuto testa per più di un tempo ai biancorossi, rischiando anche di trovare la rete del raddoppio con Sofia, dopo il rigore trasformato da Vallerga.

Nella ripresa la "benzina" è venuta meno e complice l'impossibilità di ricorrere a cambi efficaci, i granata hanno ceduto 4-1 di fronte ai colpi del Soccer.

Luca Grasso, centrocampista centrale velociano, invita però i propri compagni a non mollare la presa, complice un calendario che proporrà nel prossimo mese praticamente solo scontri diretti.

"C'è un po' di rammarico perchè abbiamo disputato una buona gara, cedendo poi solo sulla lunga distanza. La squadra però deve trarre da questa partita quanto di buono è riuscita a fare e guardare alla prossima serie di partite che per noi si profila davvero importante.

E' necessario continuare a rimanere uniti per far emergere i valori che questa squadra ha, tanto da riuscire a mettere in difficoltà una squadra di buon valore contro il Soccer Borghetto.

Con lo spirito giusto - ha concluso Grasso - possiamo dire la nostra contro tutti".