Tennis: a Loano si sono disputate le finali Master Junior Program

Il 5 e 6 dicembre il circolo del tennis di Loano ha ospitato le finali del Master FIT Junior Program (torneo promozionale a livello regionale).

In ognuna delle quattro province liguri si erano nei mesi scorsi svolti altrettanti tornei che hanno portato alla qualificazione di 8 giocatori. I piccoli atleti si sono dati appuntamento nel weekend scorso sui campi loanesi di via Aurelia 66 dando vita a due giorni di gare all'insegna del fair-play e della correttezza sportiva.

Grande soddisfazione per il circolo organizzatore e per i fiduciari dell'Istituto della FIT, coadiuvati dagli allievi istruttori che stanno svolgendo il loro tirocinio didattico nella scuola tennis di Loano sotto la supervisione del tecnico nazionale Alberto Zizzini.

Terminata la manifestazione, lo stesso Zizzini ha raggiunto la rappresentativa ligure a Genova impegnata in questi giorni nella Coppa d'Inverno, per svolgere la funzione di capitano della squadra ligure insieme al collega Marco Lubrano.

Per concludere segnaliamo che l'Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini avrà in organico dalla prossima stagione agonistica il proprio giudice arbitro. Sara Giusto ha infatti brillantemente superato gli esami (solo in 2 su 10 candidati) e dirigerà tutti i tornei di tennis e padel che il club organizzerà sui campi di Loano nell'anno nuovo.