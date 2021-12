Tutte le proprietà terapeutiche del CBD: cos'è e come funziona

Cos’è che ha reso il CBD una risorsa sempre più apprezzata? Rappresenta un trend in rapida espansione quello dei prodotti a base di CBD. Questo non è altro che una delle componenti fondamentali della Cannabis, ed è noto anche come cannabidiolo. Viene usato per la realizzazione di numerosi articoli, dagli oli ai cristalli, che rivelano preziose capacità terapeutiche. Ma quali sono e come orientarsi sul mercato?

Il suo utilizzo è legato al contrasto di fenomeni quali convulsioni, spasmi muscolari, ansie, dolori cronici, insonnia e altri ancora. Il CBD è stato scoperto essere un antiepilettico e antispasmodico. Ciò significa che è l’ideale per la cura di malattie che provocano convulsioni, soprattutto per quanti ne sono afflitti con grande frequenza.

In secondo luogo è un efficace ansiolitico e antipsicotico. Può concorrere nel ridurre, in misura considerevole, anche forme di ansa quali il disturbo ossessivo compulsivo e quello post traumatico. Essendo un antipsicotico, per di più, viene adoperato da un numero crescente di persone che soffrono d’insonnia e depressione (un esempio è l’ olio di CBD per dormire ). In quanto soluzione biologica, la sua assunzione non implica i rischi che troviamo con i farmaci.

È anche un ottimo analgesico. Il CBD riduce velocemente il senso di nausea, tanto che molti prodotti realizzati con questo cannabinoide stimolano l’appetito e sono ad alta digeribilità. Ecco spiegato perché si usa perfino come coadiuvante nelle terapie antitumorali e nel trattamento dell’HIV. Infine è un buon antinfiammatorio e antiossidante.

