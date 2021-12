Come previsto la neve ha coperto e continua a coprire il campo di Masnago: alle 12.30, l'arbitro insieme ai capitani, dopo un sopralluogo sul terreno del Franco Ossola, non potrà che decidere l'annullamento della partita. Il manto bianco ha iniziato ad accumularsi nelle prime ore del mattino e in questo momento misura parecchi centimetri.

Anche le partite delle squadre piemontesi del girone A che giocano in casa sono ad altissimo rischio e con tutta probabilità verranno rinviate.