Calciomercato. Il Savona non si ferma, arriva anche Gabriele Balleri

La rosa del Savona si è arricchita nelle ultime ore di un ulteriore tassello.

Gabriele Balleri ha infatti firmato per i biancoblu, aggregandosi alla truppa guidata dal padre David.

L'esterno difensivo classe 2000, dotato di mezzi fisici davvero importanti, può essere schierato sia terzino in una difesa a quattro sia "quinto" nel 3-5-2.

"Con l'arrivo di Gabriele - spiega il ds Chiarlone - la rosa raggiunge i 24 elementi. Direi che come numeri ci siamo, seppur l'nfermeria resti particolarmente affollata. Questo è l'organico che affronterà da oggi il campionato fino al termine della stagione, a meno che qualche giocatore decida di lasciare Savona; in quel caso ci adopereremo per sostituirlo".