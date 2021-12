Il comunicato:

Il mercato invernale si apre con tre nuovi innesti per la rosa a disposizione di mister Tony Saltarelli.

Entrano a far parte della Vadese Marco Mori, trequartista classe 88 già in forza alla Voltrese e al Varazze, Rigers Uruci e Suel Leskaj centrocampisti classe 97 provenienti dall’Altarese.

“Tre nuovi innesti per rafforzare il gruppo squadra non escludendo comunque ulteriori colpi di mercato per dare forza al progetto.” Dichiara il presidente Brunasso.