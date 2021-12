A Natale la carne piemontese è regina in tavola, adesso direttamente a casa tua! Informati qui

Il Natale si avvicina e iniziano i preparativi per i menù delle feste…Se vuoi stupire gli ospiti con originali piatti di carne, i tagli di Casa Serra sono quelli che fanno per te!

Casa Serra è un Eco resort & spa, ubicato nelle campagne dell’Astigiano, incastonato tra le valli e le colline della riserva naturale paleontologica di Valleandona, Valle Grande e Val Botto, porta ideale del territorio Monferrato, Langhe e Roero insignito del Patrimonio UNESCO.

Casa Serra è anche azienda agricola, che si occupa di allevamento di bovini, anche allo stato brado. L’azienda gestisce in prima persona l’intera filiera, dalla riproduzione all’allevamento alla vendita della carne direttamente ai clienti.

Casa Serra alleva quattro differenti tipologie di bovini, con l’intento di proporre ai clienti un’offerta ampia e diversificata: Highlander Scottish, Aberdeen Angus, Piemontese e Blonde d’Aquitaine sono quattro razze diverse tra loro come caratteristiche, ma accomunate dalla qualità della propria carne, per soddisfare con i vari tagli i palati più raffinati. I tagli che si possono acquistare provengono esclusivamente dall’ allevamento a pascolo e non intensivo, che ne esalta le proprietà nutrizionali e organolettiche.

Ogni taglio di carne è confezionato sottovuoto, per mantenere al massimo la qualità della carne ed in modo che possa essere conservato fino a 15 giorni in frigorifero senza alcun problema.

Scegli uno dei tuoi box o componi il tuo box con i diversi tagli che Casa Serra propone su https://www.casaserra.it/negozio/