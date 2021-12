Tra vicende giudiziarie e classifica calda, si gioca il derby della Lanterna n°105

È notizia di questa settimana l’ arresto per bancarotta di Massimo Ferrero , ormai ex presidente della Sampdoria. Fulmine a ciel sereno per i blucerchiati che venerdì sera scenderanno in campo per il derby con un clima societario tra i meno rosei. Anche se Ferrero ha immediatamente rassegnato le dimissioni per evitare scandali intorno al club, che comunque non sembrerebbe coinvolto, la vicenda non ha fatto altro che contribuire a peggiorare il clima già poco disteso in casa Samp.

Dopo 16 partite di campionato, sono solo 15 i punti racimolati dalla squadra di D’Aversa che prova comunque a caricare i suoi nonostante le 9 sconfitte incassate, di cui due arrivate nelle ultime due giornate, con ben 6 reti al passivo e 2 sole all’attivo. Certo, contro Fiorentina e Lazio non era facile portare dei punti a casa, ma bisogna pur sottolineare il record negativo della difesa blucerchiata: si tratta, infatti, della seconda peggiore della serie A (32 le reti subito fino ad ora), dietro solamente a quella della Salernitana, ultima in classifica.

Anche il Genoa non se la passa benissimo, penultimo in classifica a dieci punti, a -5 dai rivali cittadini e a soli +2 dall’ultima piazza. L’arrivo di Andriy Shevchenko in panchina non ha ancora sortito gli effetti sperati dalla dirigenza americana: con l’ex Milan, il Grifone ha ottenuto un solo punto in quattro partite, grazie al pareggio a reti bianche arrivato contro l’Udinese. Nelle altre tre uscite, tre sconfitte assolutamente prevedibili: 2-0 rimediato contro la Roma all’esordio di Sheva, oltre alle due sconfitte contro Milan (0-3) e Juventus (2-0). Difficile d’altra parte immaginare risultati diversi per queste tre sfide, contro squadre che lottano per raggiungere ben altre posizioni in classifica.

Tuttavia, un altro dato salta agli occhi se si guardano gli ultimi risultati dei rossoblù: nelle ultime quattro partite, il Genoa non è mai andato a segno. Il gol, infatti, manca dalla sfida del Castellani contro l’Empoli, in cui il Genoa strappò un preziosissimo pari grazie alle reti di Criscito e Bianchi. Ed è proprio di Mimmo Criscito che si parla in questi giorni perché, dopo un infortunio che l’aveva tagliato fuori nelle ultime uscite, sembra proprio che il capitano possa farcela per il derby. Insieme a Criscito, è tornato ad allenarsi anche Mattia Destro, di cui si valutano le condizioni per la prossima cruciale sfida. Al suo posto in avanti, dal primo minuto, potrebbe partire Pandev.

Su sponda blucerchiata, invece, restano da valutare le condizioni di Gabbiadini, il bomber più in palla della Sampdoria, a segno nelle ultime due partite. Per il resto, D’Aversa avrà a disposizione tutti i suoi giocatori, esclusi gli infortunati di lungo corso come Damsgaard. Sarà per tutti questi motivi che i pronostici di Serie A disponibili su www.sportytrader.it prevedono una partita con poche reti, sbilanciandosi leggermente in favore della Sampdoria, anche se il pareggio tra le due genovesi resta sempre un risultato possibile. Certo le difficoltà sotto rete di Genoa e Samp non fanno presagire un derby spettacolare e gli esperti si aspettano piuttosto una gara chiusa.

Entrambi gli allenatori punteranno sull’entusiasmo e su una prestazione col cuore perché sanno bene che quello della Lanterna non è solamente un derby, ma è una gara che può risultare determinante per il prosieguo del campionato: una vittoria nella stracittadina può portare entusiasmo e risollevare addirittura la stagione che, al momento, è partita malissimo per entrambe le squadre. Ciò che è certo, è che il sostegno sugli spalti come sempre non mancherà: tutti aspettano di vedere le coreografie delle tifoserie in occasione della 105esima stracittadina di Genova. Il fattore pubblico, in partite come questa, potrebbe addirittura risultare determinante e i due mister lo sanno bene.