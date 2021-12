Pallacanestro Alassio: la settimana perfetta, in archivio 6 vittorie per i gialloblu

Bella trasferta a Imperia per l'Under 13 (nella foto) che gioca contro una squadra mai doma e che ha lottato per tutto l'incontro.. In alcuni momenti riusciamo a giocare bene di squadra ma sono tanti gli aspetti da migliorare come è giusto che sia per un gruppo che, non dimentichiamolo, ha passato quasi due anni senza giocare partite!