Calcio, Prima Categoria. La San Filippo Neri fa suo un match salvezza, Principato: "Felice di essermi sbloccato in questo modo"

Vittoria fondamentale per la San Filippo Neri, gli ingauni superano in pieno recupero l’Altarese in un vero e proprio scontro salvezza. A decidere l’incontro è Davide Principato, al primo centro stagionale, che ha così commentato:

“E’ stata una vittoria importantissima, sotto ogni punto di vista. Tre punti di cui avevamo molto bisogna, che ci permettono di non perdere il treno giusto per giocarci la salvezza. Direi che è stata una bella partita, combattuta vista la posta in palio. Credo che la vittoria sia il risultato più giusto, già nel primo tempo potevamo passare in vantaggio ma siamo stati poco concreti. Sono felice per essere sbloccato e per aver permesso alla squadra di conquistare un risultato così importante”.

Lotta per la salvezza che nel girone di ritorno entrerà nel vivo: “Penso che questo gruppo abbiamo tutte le carte in regola per farcela” – prosegue il centrocampista – “Ce la possiamo giocare con tutti e non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Patiamo i tanti infortuni in questa fase, che ci stanno penalizzando, nonostante questo però chi scende in campo ha sempre dimostrato di dare il massimo, lottando sempre su ogni pallone. Non temo nessuna squadra in particolare, le favorite hanno già spiccato il volo, mentre per chi lotterà per la salvezza saranno i particolari e gli episodi a fare la differenza”.