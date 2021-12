Calcio, Seconda Categoria. Torna a macinare punti la Rocchettese, Bianchin: "Abbiamo lavorato molto e i risultati si sono visti"

Dopo due sconfitte consecutive, rispettivamente con le prime della classe Albissole e Pallare, torna a macinare punti la Rocchettese, che batte il Murialdo con un sonoro 5 a 1. Tra i marcatori anche Nicolò Bianchin, che ha così parlato al termine della gara:

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra, siamo tornati ad esprimere il nostro gioco, cosa che ci è mancata soprattutto contro il Pallare. Abbiamo lavorato sulla nostra testa e sui dettagli, il risultato si è subito visto”.

Rossoblù in piena corsa per un piazzamento playoff: “Fino ad ora la squadra ha saputo combattere, nonostante i problemi fisici di alcuni componenti della squadra e questo è molto importante. Tutti stanno dando il loro contributo, siamo un gruppo compatto e in campo si vede. Bisogna ancora migliorare sul piano del gioco e dell’attenzione nei momenti delicati nel corso della partita. Ma la squadra c’è e siamo pronti a giocarcela con tutte le altre squadre.”