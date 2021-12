Calcio, Serie D: i recuperi delle gare rinviate ieri si disputeranno il 5 gennaio

l Dipartimento Interregionale ha fissato la data dei recuperi delle partite della 13^ giornata, la 15^ dei Gironi a venti squadre, non disputate o sospese lo scorso 8 dicembre per impraticabilità dei campi dovuta al maltempo. Il 5 gennaio è la data prescelta per i seguenti recuperi: (Girone A) Bra-Sanremese, Asti-Pontdonnaz, Borgosesia-Saluzzo, Chieri-Fossano, Varese-Caronnese, Gozzano-Derthona e Imperia-Casale; (Girone B) Caravaggio-Crema e Virtus Ciseranobergamo-Brusaporto; (Girone C) Levico-Union Clodiense; (Girone D) Ghiviborgo-Rimini e Lentigione-Aglianese; (Girone E) Scandicci-Arezzo e Unipomezia-Montespaccato; (Girone F) Vastogirardi-Trastevere. Le gare di Coppa Italia programmate per il 5 gennaio, in concomitanza con quelle sopraelencate, saranno rinviate a data da destinarsi.

Di conseguenza la partita dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano, in programma mercoledì 15 dicembre, è stata posticipata al 5 gennaio.

Il 15 dicembre alle 14.30 si giocherà il recupero dell’11 giornata del Girone G Vis Artena-Arzachena.