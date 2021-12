Giudice Sportivo, Eccellenza: Due turni ai tecnici Corradi e Fiani, tre giornate a Garetto dell'Arenzano

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/12/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TESTORE FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ROTOLO CARMELO KEVIN (TAGGIA)

SCAPPATURA ALESSANDRO (TAGGIA)

GARE DEL 4/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TONAZZINI LORENZO (CADIMARE CALCIO)

PATINI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

MANCINI MARIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GARE DEL 5/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/12/2021

PICCIRELLA VITO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Al termine della gara si posizionava presso il cancello di uscita dal TdG e protestava veementemente nei confronti della terna arbitrale, rivolgendo ripetutamente al ddg un'espressione ingiuriosa (infrazione rilevata da un AA), accentuando il proprio comportamento in fase di consegna delle chiavi dello spogliatoio. Successivamente attendeva l'uscita della terna dagli spogliatoi per la consegna delle chiavi dell'automobile assegnata in custodia e, in tale occasione, si scusava per il comportamento precedentemente adottato (Equivalenza di circostanze aggravanti, per il ruolo ricoperto, e attenuanti, per il comportamento tenuto successivamente allo svolgersi dei fatti).

AMMONIZIONE (I INFR)

RICEVUTO ROCCO (VENTIMIGLIACALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FIANI MATTEO (ALBENGA 1928)

Al termine della gara, si dirigeva verso un calciatore sostituito durante la gara della panchina avversaria con atteggiamenti violenti e intimidatori arrivando anche al contatto fisico, senza, peraltro, arrecargli alcuna conseguenza fisica, rendendo necessario il pronto intervento dei calciatori e dirigenti di entrambe la società per sedare la situazione.

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB) (Infrazione rilevata da parte di un AA).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GARETTO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A gioco fermo colpiva con un pugno al petto un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

Al termine della gara, si dirigeva verso un calciatore sostituito durante la gara della panchina avversaria con atteggiamenti violenti e intimidatori arrivando anche al contatto fisico, senza, peraltro, arrecargli alcuna conseguenza fisica, rendendo necessario il pronto intervento dei calciatori e dirigenti di entrambe la società per sedare la situazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

INVERNIZZI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

SELIMI SAURO (FEZZANESE)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RANASINGHE SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDO EMANUELE GUGLIE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MANCINI MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RUSCA FRANCESCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

D'ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BETTELLA NICOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPO SIMONE (ALBENGA 1928)

D'ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DE MARTINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARANTINO FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCATOLINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MONTEVERDE PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)

OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)