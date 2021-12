Giudice Sportivo, Promozione: multa per il Bragno, squalificati per due partite Daprile, Piombo e Tonelli

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BRAGNO

Per il fatto che, a fine gara, la terna arbitrale non ha potuto fare la doccia a motivo della caldaia guasta.





AMMONIZIONE

BRAGNO

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2021

NANNINI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMAROTTI CLAUDIO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLAVITO NICOLA (GOLFO DIANESE 1923)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PIOMBO ANDREA (CELLE RIVIERA CALCIO)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LERINI ANDREA (BORZOLI)

BORTOLINI GIOVANNI (GOLFO DIANESE 1923)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)

VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI EDOARDO (VELOCE 1910)

DENTICI MASSIMILIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

DAMONTE FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROSATI LUCA (BORZOLI)

GUERRA ANDREA (BRAGNO)

RIZZO SIMONE (BRAGNO)

MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

REBECCHI DAVIDE (MARASSI 1965)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

ILARDO GIACOMO (SERRA RICCO 1971)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

DI MEO STEFANO (VALDIVARA 5 TERRE)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SALAS MENDOZA CARLOS ANDRES (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE VINCENZO EMANUELE (BORZOLI)

BINELLO GIANLUCA (BRAGNO)

DAVITTI ALESSANDRO (COLLI ORTONOVO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

CASTAGNARO MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

HOLGUIN APOLO MICHAEL X. (LITTLE CLUB JAMES)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)