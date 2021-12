La Festa dello Sport ritornerà dal 20 al 22 maggio 2022 al Porto Antico

La Festa dello Sport ritornerà l’anno prossimo nella sua storica collocazione temporale, in primavera. Dal 20 al 22 maggio 2022 il Porto Antico si trasformerà nuovamente nel più grande villaggio sportivo della Liguria con attività ed eventi che coinvolgeranno decine di migliaia di giovani (e non solo).



Stelle nello Sport e Porto Antico Spa hanno fissato la data. Il lungo lavoro di preparazione è iniziato. La Festa, così come l’intero progetto Stelle nello Sport, non si è mai fermata. Nel 2020 ha proposto una serie di incontri molto importanti in quella fase di “uscita” dal lockdown e nel 2021 è ritornata al suo “format” con oltre 30.000 partecipanti in un solo giorno.

La Festa 2021 ha testimoniato la grande voglia di stare insieme e di ripartire per tutti gli addetti ai lavori del mondo sportivo e per le migliaia di giovani che hanno aderito. Adesso è già tempo di programmare l’edizione 2022. Si torna al tradizionale terzo week end di maggio: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio.

Nella giornata di apertura, come per tradizione, si terrà il Galà delle Stelle che celebrerà la sua 23° edizione con la consegna degli Oscar ai migliori sportivi liguri dell'anno.

Sarà un’edizione speciale, non soltanto perché ritroveremo (come tutti speriamo fortemente) la formula tradizionale dei tre giorni e le consuete modalità ed abitudini, ma anche perché il prossimo anno il Porto Antico di Genova festeggerà i primi 30 anni di vita e ci impegneremo a realizzare una festa (se possibile) ancora più grande!

Sul sito www.stellenellosport.com il conto alla rovescia sarà cadenzato da attività, eventi, progetti con la solita grande “rete” che porterà alla grande festa finale, l’evento di “sport per tutti” tra i più grandi e partecipati d’Italia.