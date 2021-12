Giudice Sportivo, Prima Categoria: gli squalificati e i diffidati dei quattro gironi regionali

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)

A gioco fermo, prendeva a calci un avversario, minacciandolo, senza conseguenze lesive.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

COSTANTINO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

COSTANTINO DAVIDE (CORNIGLIANESE 1919)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MOISE MATTEO (RICCO LE RONDINI)

VOLPI DARIO (RICCO LE RONDINI)

GARE DEL 4/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

BONVENTI LUCA (COGORNESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava con fare minaccioso verso un avversario e in concomitanza gli metteva le mani al volto, spingendo con forza, senza causargli conseguenze lesive. Tardava, inoltre, l'uscita dal tdg.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

SORBARA MANUEL (MASONE)

MATAROZZO MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

BIZZARRI SAMUELE (MIGNANEGO)

GALLUZZO LUCA (MIGNANEGO)

ZANGLA LUCA (MIGNANEGO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

STEFANATI TOMMASO (CA DE RISSI SG)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

NASSANI ANDREA (COGORNESE)

PASCOLINI ALESSIO (MULTEDO 1930)

SCOTTO STEFANO (OLIMPIC 1971)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

TRUCCO MATTIA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

DOVENNA ANDREA (CELLA 1956)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

PICCARDO LUCA (MASONE)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)

FRULLI FABRIZIO (OLIMPIC 1971)

ESPOSITO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

RIZZO ALESSANDRO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CHIUSANO DAVIDE (SORI)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 5/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00

PIEVE LIGURE

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, in campo avverso, che insultavano per lunghi tratti il ddg e, urlando, proferivano minacce di aggressioni fisiche.





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 1/2022

TUSI ANDREA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

Già allontanato durante la gara per doppia ammonizione, al termine della stessa, si avvicinava con fare minaccioso al ddg, urlandogli in faccia espressioni gravemente irriguardose (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).

AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAVARA SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MOLINARO GIANLUCA (ALTARESE)

CURRENTI DAMIANO (CASTELNOVESE)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEDRETTI IVANO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SORBELLO ANGELO (PIEVE LIGURE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CORALLO FRANCESCO (PIEVE LIGURE)

A gioco fermo, scagliava un violento pugno ad un avversario, senza conseguenze lesive, e rivolgeva insulti verso il ddg.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

A gioco fermo reagiva spingendo con entrambe le mani sul viso di un avversario facendolo cadere per terra, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCARAMUCCIA FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

DEL FREO NICOLAS (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MALGAROTTO ROBERTO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

NARDO EDOARDO (PIEVE LIGURE)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SALVATORI ENRICO (CAPERANESE 2015)

GIGLIO ANDREA (CARLIN S BOYS)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)

BELLANTONE FILIPPO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

LOMBARDI MATTIA (SANTERENZINA)

VENE DAVIDE (SANTERENZINA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

BERGITTO LORENZO (APPARIZIONE FC)

DOLCINO LUCA (APPARIZIONE FC)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

SICURO FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

DI NATALE MATTEO (AURORA CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

ABELI DANIEL (BORGORATTI)

MAZZIER GINO (BORGORATTI)

SECK PATHE (BORGORATTI)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

BASSO EMANUELE (CARLIN S BOYS)

FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)

NOGA SABINIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

MURIALDO GEORDIE (LETIMBRO 1945)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

CINA ALEXANDRO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

MELILLO LEONARDO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

RIZQAOUI EDRIS (NUOVA OREGINA S.R.L.)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

ROVANI MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GARRONE FRANCESCO (PIEVE LIGURE)

MARAGLIANO MATTEO (PIEVE LIGURE)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PIEVE LIGURE)

ESPOSITO MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

RAFFO NICOLA (RIESE)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DAGNINO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MICCI STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

LEONE GABRIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORGETTI ALAIN (ALTARESE)

NOVELLO GIACOMO (ALTARESE)

ADROIT DAVIDE (ARCOLA GARIBALDINA)

IBBA ALESSANDRO (ARCOLA GARIBALDINA)

IMPERATORE GIUSEPPE (ARCOLA GARIBALDINA)

ROSSINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

CRUDO ERIK (ATLETICO ARGENTINA)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

AMATO CLAUDIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ROTELA PENA JUAN H. (BORGORATTI)

CUNEO FEDERICO (CALVARESE 1923)

BONELLI ANDREA (CAPERANESE 2015)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

PACI LEONARDO (CASTELNOVESE)

GRILLO MATTIA (FEGINO)

FRANCESCHINI LEONARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SICCARDI PIRAS JOSE D. (LETIMBRO 1945)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

SASSARINI GIANMARCO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

CAPUTO DIEGO (PONTELUNGO 1949)

BRESCIANI EMANUELE (PRO SAVONA CALCIO)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

LODDO RICCARDO (RIESE)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

FUMAGALLI ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

ROMANO SAMUELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

VELAJ LOREN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

HILAL AZZIDDINE (SAN LAZZARO LUNENSE)

CINI MATTIA (SANTERENZINA)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RUSSO DAVIDE MARIA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 7/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2021

TEZZA MATTEO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LICITRA EDOARDO (SAN DESIDERIO)