Le Piratesse affrontano Bologna, con uno sguardo all'obiettivo playoff

Dopo l’amara sconfitta contro le fortissime Sirene Milano per 50 a 6 le nostre ragazze affrontano Domenica 12 Dicembre alle ore 14,30 sul campo sportivo Vitali di Massa, la prima trasferta di stagione contro le Underdogs Bologna. Le emiliane si sono ulteriormente rafforzate con l’ingresso nel loro team di una dozzina di atlete massesi , provenienti dal team Apuana Unicorns e grazie a questo accordo sportivo, le Underdogs giocheranno a Massa sul campo delle Unicorns. Sara’ quindi una partita che ci fara’ capire il reale valore di entrambe le squadre che sono appaiate in classifica con 1 vinta e 1 persa ciascuna e che si contenderanno fino all’ultimo l’accesso ai playoff .

Michele De Cunsolo, capo allenatore delle Pirates 1984 : “ Dobbiamo subito cancellare il passo falso fatto contro le Sirene. Oggi non siamo ancora competitivi per affrontare squadre attrezzate come loro, ma partita dopo partita , le ragazze stanno crescendo. Facciamo ancora troppi errori, ma ho visto anche buone azioni contro le Sirene. Da qui dobbiamo ripartire con coraggio e rialzarsi subito. Vogliamo arrivare ai playoff , questo e’il nostro obiettivo. E per arrivarci serve sacrificio , tanto allenamento e soprattutto non abbattersi dopo le sconfitte”.

Orari e giorni allenamenti al Pirates Field Luceto:

Pirates Flag Junior U 13-15-17 m/f: Martedi 19 / 20,15 ; Sabato 10 /12.

Pirates Femminile: Martedi 20.30 -22.30 /Venerdi 20,30 – 22,30

Pirates Maschile: Martedi 20.30 – 22,30 / Giovedi 20,30 – 22,30