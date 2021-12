Calcio, Sampierdarenese. Il presidente Pittaluga dopo il Daspo a Marinelli: "Ascoltati dalla Digos, ma non abbiamo sporto querela di parte"

E' arrivata tramite una nota stampa del presidente Pittaluga, la presa di posizione della Sampierdarenese relativa alla notifica del Daspo al massimo dirigente del Savona, Simone Marinelli.

Nella nota del dirigente genovese viene sottolineato come alcuni tesserati siano stati ascoltati dalla Digos, dopo l'intervento di due pattuglie della Polizia allo stadio Ruffinengo:

Il comunicato:

In merito alla notizia pubblicata dal Presidente della Pro-Savona, Sig. Marinelli, circa il ricevimento di un provvedimento di Daspo a suo carico, nel rispetto del segreto istruttorio, l'A.s.d. Sampierdarenese ribadisce quanto dichiarato già dopo la partita in merito alla propria volontà di non proseguire oltre sebbene fossero stati perpetrati nei nostri confronti comportamenti non idonei ad una manifestazione sportiva (in realtà inidonei ad alcuna manifestazione umana).

A fronte però dell'intervento di due pattuglie della polizia durante la partita, la Digos di Savona, d'ufficio, ha ritenuto utile ascoltare il sottoscritto e diversi tesserati della mia società che, come noto, non avevamo la facoltà di sottrarci al colloquio se non per procrastinare di qualche giorno lo stesso invito in modo coattivo.

Altresì durante l'interrogatorio, anch'essa circostanza nota, ci correva l'obbligo di dire la verità.

Nessun tesserato Sampierdarenese, a conferma di quanto sopra dichiarato, ha sporto querela di parte.

Tanto dovuto.

A.s.d. Sampierdarenese

Il Presidente

Dott. Roberto Pittaluga