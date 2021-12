Pallanuoto: la RN Savona torna in acqua alla Zanelli, alle 16:30 la sfida con l'Anzio

Oggi pomeriggio alle ore 16.30, la Carige Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con l’Anzio Waterpolis nell’incontro valevole per l’11^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2021/2022.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Riccardo D’Antoni di Siracusa e Riccardo Carmignani di Messina. Il Delegato Fin sarà Enzo Carannante di Torino.

Il pubblico potrà assistere alle partite nel pieno rispetto delle regole anti covid che prevedono una capienza massima al 60% del totale. Sono a disposizione tessere in abbonamento al prezzo di euro 65,00 valide per tutte e 13 le partite della Regular Season che si disputano a Savona e biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà essere in possesso del green pass, misurare la temperatura al termo scanner posto nell’atrio della piscina, sottoscrivere l’autocertificazione, indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto ed evitare assembramenti.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina facebook della Rari Nantes Savona.