Rugby Ligure. In Serie C iniziano gli spareggi, il Savona sfida l'Amatori Genova

La pausa di fine anno si avvicina sempre di più e intanto domenica in Serie A allo stadio Carlini/Bollesan ritorna il CUS Genova, reduce dalla sconfitta di Milano, ma con tanta voglia di rifarsi ospitando l’imbattuta capolista CUS Torino. La Pro Recco invece sarà di scena a Settimo Torinese ed ovviamente cercherà di ottenere i primi punti nell’asfittica classifica. Nella Serie C iniziano gli spareggi per determinare le posizioni finali della prima fase dello stesso turno di qualificazione. Si giocherà, quindi, a Savona ed a Cogoleto. E proprio a Cogoleto, al campo Marco Calcagno, senza dubbio al momento in questo periodo di tempo il più utilizzato impianto sportivo dedicato al rugby, fra sabato e domenica sono previste tre confronti giovanili. Del resto, anche al campo prof. Marchesani, sito in località Calvari di San Colombano di Certenoli, si giocheranno altri tre confronti.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – ITINERA CUS Torino (CarliniBollesan/GE arb. Fabio Arnone di Pisa)

TK GROUP VII Torino – Tossini Recco (CascinaNuova/Settimo T. Arb. Lorenzo Daniele Sacchetto di Rovigo)

Biella – A.S.R. Milano

Promotica Centurioni – Amatori Alghero

Parabiago in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 29, Biella (*) ed ASR Milano 19, Parabiago 18, Centurioni 16, CUS Genova 6, VII Torino (*) e Alghero 4, Recco punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE – I/II POSTO (andata) domenica 14,30

Savona – Amatori Genova (Fontanassa/SV arb. Costa)

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE - III/IV/V POSTO – domenica 14,30

Province dell’Ovest – R.C. Spezia (Marco Calcagno/Cogoleto arb. Franchini)

UNDER 19 – FASE DI QUALIFICAZIONE (recupero) domenica 12,30

Pro Recco – Amatori Genova (campo Marchesani loc.Calvari a S.Colombano di Certenoli arb. Cassinelli)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 9, Amatori Genova 6, Pro Recco punti 0.

UNDER 17 FASE DI QUALIFICAZIONE (VII GIORNATA) domenica

Province dell’Ovest – Savona (ore 11,00 Marco Calcagno/Cogoleto arb. Grondona)

CUS Genova – Pro Recco (ore 10,30 Carlini/Bollesan/GE arb. Ermellino)

R.C. Spezia – Amatori Genova (ore 10,30 campo Marchesani loc.Calvari a San Colombano Certenoli arb. Borgo)

Union Rugby Riviera riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 21, Amatori Genova e Savona 20, CUS Genova (*) 7, Pro Recco (*) ed Union Riviera (*) 5, R.C. Spezia (*) - 4.

UNDER 15

Triangolare Amatori Genova – Savona – UR Riviera (sabato 15,30 MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Anselmi e Ardoino A.)

Pro Recco – R.C. Spezia (domenica 14,30 campo Marchesani loc.Calvari a S. Colombano Certenoli arb. Poggi)

ATTIVITA’ UNDER 7/9/11

Sabato 11/12 dalle 9,30 al campo Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Province dell’Ovest, Rugby Fun

Sabato 11/12 dalle 14,00 al campo Marchesani loc. Calvari di S. Colombano Certenoli: Pro Recco, Tigullio, CUS Genova, RC Spezia