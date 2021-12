Si è fermato contro il Pietra Ligure la serie di risultati utili dell'Albenga.

Gli ingauni hanno disputato una buona prova, esaltando le qualità di Berruti, ma è in dubbio che sia il mercato, in questo momento, l'argomento più gettonato in casa ingauna.

Hanno già salutato Natella, Saiu e Rudi, domani lo farà Virga, mentre Marco Campelli rimarrà nell'organico a disposizione di mister Lupo. I volti nuovi? In arrivo come spiega il consulente di mercaato Cesare Cometto: