Calcio, Eccellenza. Gli ex puniscono l'Albenga: Metalla e Alfano regalano la vittoria al Pietra Ligure

ALBENGA - PIETRA LIGURE 1-2 (23' Metalla, 35' Alfano rig., 40' Carballo)

49' ammonito Battuello, ultima occasione per l'Albenga

45' scocca il 90' saranno cinque i minuti di recupero

41' sul fronte offensivo ingauno è il momento di Ruffo, esce Carballo

40' prima Insolito tira dai 20 metri chiamando Vernice all'allungo poi il portiere di casa risponde presente a Rovere da pochi passi

38' Pisano fa rifiatare Alfano, in campo Battuello, Insolito torna a presidiare la fascia sinistra

31' anche Virga nel libretto dei cattivi. Fase molto spezzettata, si gioca poco al Riva, ma al Pietra va bene anche così

30' punizione dal limite per l'Albenga per un fallo di mano di Dagnino. Laganaro certo: l: l'impatto è avvenuto fuori dall'area

28' 3-4-3 per il Pietra, torna lo schieramento visto contro l'Arenzano

27' rinforza glio ormeggi Pisano, Praino rileva tona

26' entra Simone Lupo, esce Di Bella, doppio centravanti per i padroni di casa

25' replay della punizione di Alfano, altra magia, questa volta è la traversa a salvare l'Albenga

24' ammonito Gargiulo

23' Varaldo per D'Arcangelo, ancora un cambio per il Pietra Ligure

19' parata senza senso di Berruti su Carballo, l'attaccante bianconero incrocia con violenza da pochi passi il portiere pietrese mura con il braccio. Albenga in forcing

14' Berruti ci mette troppo a rinviare, ammonito il portiere pietrese

13' prodigio di Berruti su Di Bella, l'Albenga sfonda a destra con particolare facilità

13' Insolito passa riferimento centrale nell'attacco a tre, sostenuto da Alfano e Rovere

12' un cambio per parte. Nell'Albenga entra Jebbar per Thomas Graziani. Risponde Pisano con Rovere per Metalla

6' punizione dal limite per il Pietra, sulla mattonella Alfano. Sinistro praticamente perfetto, si esalta in corner Vernice

6' ancora un recupero di Gargiulo, questa volta su Metalla, partito sul filo del fuorigioco

5' canovaccio della ripresa già chiaro. Albenga in pressione, Pietra pronto a ripartire

3' recupero sontuoso di Gargiulo su Insolito, era una buona occasione per il tris del Pietra

1' subito un cambio nell'Albenga, Dagnino rileva Gibilaro

Secondo tempo

48' Gibilaro prova il jolly dai 35 metri con Berruti fuori dai pali. Palla alta. Si chiude qui il primo tempo

46' Albenga ridisegnata con Gabriel Graziani in difesa e Gibilaro mezz'ala, Virga spostato sulla fascia per sfruttare la sua progressione

45' saranno tre i minuti di recupero

42' Ammonito Sancinito tra le proteste della panchina bianconera. Decisissimo Laganaro

40' LA RIAPRE L'ALBENGA CON CARBALLO! PIETRA CON UN UOMO IN MENO CAUSA L'INFORTUNIO DI D'ARCANGELO, IL TOTA NON PERDONA E INFILA BERRUTI CON LA DIFESA PIETRESE PIANTATA. SERVIVA UN EPISODIO ALL'ALBENGA E LO HA TROVATO

35' ALFANO! IL PIETRA RADDOPPIA DAL DISCHETTO

34' Gibilaro su Alfano, calcio di rigore per il Pietra!

30' ammonito Thomas Basso, ci sono tanti ex in campo da una parte e dall'altro ad aumentare la dose di pepe sul match

28' giallo anche per Tona

27' ammonito Gibilaro, l'Albenga sembra aver perso slancio dopo un buon avvio

26' calcio d'angolo di Sancinito, svetta Gabriel Graziani, impatto debole che non crea grattacapi a Berruti

24' in una delle prime occasioni in cui Insolito ha tagliato dentro il campo i biancocelesti hanno trovato lo sviluppo giusto per andare alla conclusione. Retroguardia bianconera colpevolmente sorpresa.

23' PIETRA IN VANTAGGIO! METALLA! GOL DELL'EX AL RIVA

20' ritmi di gioco sostenuti in questa primi venti minuti, il livello tecnico della partita resta ancora però particolarmente basso

14' lancio millimetrico di Sancinito per Thomas Graziani, Berruti non calcola al meglio il tempo dell'uscita, ma il lob del numero 25 bianconero è leggermente fuori misura

12' il dubbio tattico prepartita riguardava il Pietra in merito alla posizione di Genta. Il centrocampista è in cabina di regia, affiancato da Tona e Puddu. Per i biancocelesti è 4-3-3, a specchio rispetto agli ingauni

7' piazzato Albenga non sfruttato di testa a dovere da Gabriel Graziani, traiettoria veloce, la mezz'ala è apparsa sorpresa

2' replica Di Bella dalla distanza, destro fuori misura

2' Berruti salva subito il Pietra, Campelli per Carballo, spettacolare rovesciata del Tota che l'ex portiere bianconero toglie dall'incrocio

1' si parte

Primo tempo

ALBENGA: Vernice, Gibilaro, Gargiulo, Virga, Basso, Sancinito, Campelli, G. Graziani, T. Graziani, Carballo, Di Bella.

A disposizione: Luppi, Barisone, Patrucco, Calcagno, Lupo, Dagnino, Belvedere, Ruffo, Jebbar.

Allenatore: Mambrin

PIETRA LIGURE: Berruti, Balla, Corciulo, Pili, D'Arcangelo, Tona, Puddu, gent, Insolito, Alfano, Metalla.

A disposizione: Pastorino, Praino, Battuello, Rovere, Shani, Varaldo, D'Aiuto, Ballone, Giglio.

Allenatore: Pisano

Arbitro: Laganaro di Genova

Assistenti: Bernardini e Nicolosi di Genova