Calcio, Eccellenza. Test Pietra Ligure per l'Albenga, Ventimiglia - Genova Calcio fondamentale per il centroclassifica

Mancano nove partite alla fine della prima fase del campionato e il peso specifico di ogni risultato inizia a farsi sempre più pesante.

Osservando la graduatoria se ne ha una conferma tangibile in ogni zona della classifica, ma soprattutto nella parte centrale.

Oggi infatti ci sarà il confronto diretto tra la quarta e la quinta forza del campionato: Ventimiglia e Genova Calcio, seppur i biancorossi di Maisano abbiano una partita da recuperare e il proprio turno di riposo già alle spalle.

All'esito del match saranno particolarmente interessati il Finale, oggi ai box, e il Pietra Ligure, con i biancocelesti chiamati a confrontarsi con la capolista Albenga.

Gli ingauni dovranno fare a meno in difesa di Mariano Rudi, passato alla Massese, tanto che al fianco di Gargiulo ci sarà Federico Virga, all'ultima presenza in bianconero prima del ritorno in Serie D all'Imperia.

Il Varazze proverà a proseguire il buon momento di fronte a un Taggia voglioso di riscatto, mentre Arenzano e Ospedaletti proveranno a sparare le ultime cartucce per non veder tramontate le possibilità di salvezza diretta.

L'ultimo posto per l'Alassio FC appare infatti quasi un destino ineluttabile, ancor di più tenendo conto della sfida odierna contro la Cairese, al Chittolina di Vado Ligure, alle 18:30.

