Calcio, Prima Categoria. Il Savona si aggrappa a Macagno e ribalta la Vecchiaudace, negli anticipi del mattino vincono anche Samp, Speranza e Vadese

Ha dovuto prendere ancora una volta uno schiaffo priam di reagire, ma il Savona in attesa di trovare nuova linfa nel reparto difensivo, è riuscito comunque a centrare il proprio obiettivo odierno, espugnando il terreno di gioco della Vecchiaudace .

Dopo un avvio con i genovesi in pressione, è arrivato il gol di Pili , bravo a superare con freddezza Bresciani . Da quel momento il Savona è tornato ad ingranare le marce giuste, centrando prima con Macagno la traversa al 40', per poi ribaltare i conti nella ripresa proprio con l'ex giocatore della Cairese.

Al 70' solito tiro a giro imprendibile per Alesso , mentre all'80' sangue gelido nel trasformare il rigore assegnato da Del Panta per l'intervento di Mendez su Carro Gainza

Negli altri anticipi vittoria della Sampierdarenese , che resta in vetta insieme agli Striscioni, sulla Campese (decide Camoirano al 32'), mentre il minimo scarto ha premiato anche la Vadese , tornata al successo in casa del Fegino grazie alla rete di Ninivaggi .

Continui sorpassi infine tra Pro Pontedecimo e Speranza, con i rossoverdi di Girgenti alla fine a prevalere per 4-2 (Bruzzone e Riva per i genovesi, doppietta di Cham, Titi e Intili per i savonesi).