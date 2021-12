Calcio. Savona, 2-1 in rimonta sul campo della Vecchiaudace. Balleri: "Serve sempre uno schiaffo per iniziare a giocare, ma su un campo del genere non era assolutamente facile"

Arrivano altri tre punti preziosi per il Savona di mister Balleri, che riesce ad avere la meglio, al termine di una gara molto sofferta, sul campo della Vecchiaudace, in vantaggio per 1-0 fino a mezz'ora dal termine.

Ci è voluta la doppietta di Macagno a raddrizzare la domenica dei biancoblu, ancora non propriamente a loro agio in una categoria che richiede, specie in certe sfide, più quantità che qualità: "Sapevamo di andare ad affrontare una gara difficile su un campo così piccolo - sottolinea il tecnico degli striscioni David Balleri - ma alla fine sono contento della reazione dei ragazzi e del risultato ottenuto. Era importante mantenere il passo della Sampierdarenese, ora pensiamo al Pra e poi con la sosta avremo modo di lavorare ancora".

Così come contro il Quiliano, l'approccio alla gara non era stato dei migliori: "Non possiamo permetterci di andare sotto e di concedere altre occasioni da gol prima di iniziare a giocare - aggiunge il trainer biancoblu - bisogna assolutamente migliorare molto sul piano mentale, ma alla fine son contento di questa vittoria".

"Tre punti per il presidente Marinelli? Sicuramente, speriamo che si risolva tutto nel migliore dei modi".