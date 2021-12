Calcio, Seconda Categoria. È equilibrio nel risultato nel Derby dell'Isola: Nolese-Spotornese 2-2

NOLESE-SPOTORNESE 2-2 (49' Dabove, 97' Battaglia - 41' Russo, 57' Carminati)

45'+9' Resta in dieci la Nolese, espulso Yupanqui. Termina qui l'incontro.

45'+7' PAREGGIA LA NOLESE! Colpo da giocatore di categoria superiore per Alessandro Battaglia che trova la rete del pari!

45'+6' Potrebbe chiuderla Puppo ma il suo tocco rapido colpisce il palo.

45' Partita ancora aperta, prova la Nolese a trovare qualche soluzione offensiva ma è la Spotornese ad essere più pericolosa quando entra in area.

41' Attolini trova Gibba che addomestica la sfera e serve Marengo, il cui tiro è bloccato da Genta.

37' Manovra ragionata nell'area nolese, Pellizzari scambia con Canale che serve Manfrini, tiro di punta bloccato da Paonessa.

33' Mombrini in area avversaria cerca la conclusione in girata, palla però decisamente fuori misura.

28' Altra traversa per Pellizzari, stavolta da calcio di punizione.

26' Lascia il campo Tatone nella Nolese, al suo posto Gandoglia.

24' Sfiora il tris la Spotornese ma Pellizzari lanciato da Carminati sul filo del fuorigioco a tu per tu con Paonessa c'entra il palo!

22' Ultimo cambio per gli ospiti con Canale che subentra a Bovero.

18' Fallo a metà campo di Manfrini, ammonito.

17' Ammonito Yupanqui per la Nolese.

13' Mette esperienza e fisicità davanti mister Calcagno con Puppo al posto di Russo.

12' SPOTORNESE DI NUOVO AVANTI! Carminati è il più lesto di tutti sul corner calciato da Dorigo a deviare la palla in rete.

8' Doppia sostituzione per mister Calcagno: dentro Manfrini e Pellizzari, fuori Chessa e Ferro.

4' PARI NOLESE! Sulla punizione dalla sinistra di Battaglia spunta Dabove sul secondo palo che prima colpisce ma poi sulla ribattuta da terra supera Genta.

1' Subito impegnato da una conclusione di Russo Paonessa, bravo a respingere.

1' Primo cambio anche per la Nolese con Yupanqui al posto di Valdora.

SECONDO TEMPO

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco, Spotornese in avanti con la rete verso lo scadere di Russo.

45'+2' Cerca la porta col sinistro a giro Battaglia, ma la mira non è delle migliori.

41' VANTAGGIO SPOTORNESE! Colpo di testa di Russo che sorprende Paonessa!

36' Si scaldano gli animi in campo, si accende la rissa: a farne le spese sono Varriale e Attolini, entrambi ammoniti.

33' Grandissima doppia opportunità sugli sviluppi di un corner per trovare il vantaggio per i ragazzi di Luca Calcagno, ma prima la traversa colpita in mischia e poi una gran risposta di Paonessa sul tiro da terra di Nocerino negano la gioia del gol.

30' Valdora ferma in maniera irregolare Carminati ed è il primo ammonito dell'incontro.

25' Opportunità per la Spotornese ma Russo non riesce a imprimere la giusta potenza al suo colpo di testa e Paonessa para.

20' Infortunio a una caviglia per Galluzzo che deve lasciare il campo. Al suo posto Varriale.

16' Replica la squadra di mister Balbo, con Mambrini a liberare di tacco Dakoli, cross a mezz'altezza che trova sull'out opposto Battaglia al controcross, colpo di testa di Dabove, blocca Genta.

13' Spinge la squadra biancazzurra che conquista un angolo su cui arriva la conclusione di Nocerino, ma alta.

2' Prima occasione per la Spotornese, la conclusione defilata di Lione respinta coi piedi da Paonessa.

1' Squadre schierate con le classiche divise biancorossa e biancazzurra. Si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le scelte dei due tecnici:

NOLESE: Paonessa; Marengo, Valdora, Dakoli, Gibba, Attolini, Limito, Battaglia, Tatone, Dabove, Mombrini.

A disposizione: Fontana, Nardo, Oliveri, Semry, Acunzo, Ismajli, Gandoglia, Yupanqui.

Allenatore: Balbo

SPOTORNESE: Genta; Galluzzo, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo, Russo, Chessa, Carminati.

A disposizione: Marangon, Varriale, Novello, Manfrini, Monda, Pellizzari, Puppo, Canale, Calcagno.

Allenatore: M. Peluffo.

Arbitro: Giorgio Todorovich di Savona

Quasi nove anni. Era il 27 gennaio del 2013 quando il "Siccardi" di Spotorno si vestì per l'ultima volta a festa per ospitare l'ultimo "Derby dell'Isola" tra i biancazzurri e la Nolese, uno più sentiti del medio ponente savonese.

Un rivalità storica e non solo sportiva in due Comuni che nel corso degli anni hanno cominciato a lavorare uniti nel concetto di comprensorio, ma la rivalità sportiva, che affonda le sue radici nella storia dei due paesi quella no, non vuol conoscere ragioni per essere superata. E così al "Mazzucco" torna di nuovo il confronto tra cugini, che negli ultimi due precedenti face segnare altrettante sfide a reti bianche.

Squadre con una storia stagionale diversa coi ragazzi di Luca Calcagno primi in classifica e a caccia dei tre punti non solo per la superiorità campanilistica ma anche per dimenticare il passo falso col Borgio Verezzi e mantenere il primato del girone B in vista della sfida di settimana prossima alla Loanesi.

Motivi di classifica diversi per i biancorossi di casa, iscrittisi all'ultimo istante a questo campionato e relegati al penultimo posto (non solitario) a soli 5 punti, pur con una retrocessione che in Seconda ormai manca da tempo nel savonese.