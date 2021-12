Calcio. Serie D, il Vado allunga la serie positiva: Varese fermato sullo 0-0

VADO - VARESE 0-0

IL FINALE DAL "CHITTOLINA": RETI BIANCHE TRA VADO E VARESE. Settimo risultato utile di fila per i rossoblu, la formazione di Ezio Rossi rallenta invece la corsa dopo cinque vittorie di fila

93' giallo per Mapelli che atterra Anselmo lanciato in ripartenza

90' quattro di recupero

88' ci credono i rossoblu in questo finale, altro corner a favore dei liguri, ha la meglio la retroguardia ospite

85' altra chance su palla inattiva per il Vado, che può usufruire di una sorte di corner corto dalla corsia di destra, non corre alcun rischio la difesa lombarda

83' ci prova anche la squadra di Solari dalla bandierina, fiammate da una parte all'altra in questo finale

81' Pastore batte l'angolo da destra: fucilata di testa di Mapelli che Cirillo devia miracolosamente oltre la traversa con un balzo prodigioso

78' Disabato tira direttamente in porta la punizione, da posizione defilatissima a destra, e per poco non sorprende il portiere Cirillo che all'ultimo momento si sdraia sulla linea e con il corpo salva i suoi respingendo il pallone

76' Ammonito Brero per un fallo su Foschiani quasi al limite dell'area, vicino al corner di destra. Ci sarà punizione. Poco dopo entra Pastore ed esce Piraccini nel Varese

73' Anselmo da buona posizione, su imbeccata di Costantini, spara a lato.

64' Anselmo dal lato sinistro dell'area del Varese viene chiuso e manda sull'esterno della rete

61' Cattaneo da fuori, sfera altissima. Solari è pronto a giocarsi la carta Lazzaretti, esce Galvanio

60' sfida sempre apertissima al "Chittolina", giallo per Di Renzo che ostacola Cirillo al momento del rinvio

52' giallo per Costantini

50' risposta Vado con Galvanio, tiro secco in area rimpallato in angolo. Poi Capra di testa manda alto



48' Disabato fallisce l'1-0, lanciato in area da Mamah: sulla prima occasione Cirillo dice "no", poi la palla torna sui piedi del fantasista del Varese che si fa rimpallare ancora il tiro



46' Si riparte con un triplo cambio per il Vado: Gandolfo, Brondi e Costantini sostituiscono Giuffrida, Papi e Tinti

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, a tra poco per il racconto della ripresa

45' Un minuto di recupero



44' Gioco fermo da un minuto per soccorrere Capra, rimasto a terra

42' Azione personale di Galvanio che alleggerisce la pressione ospite e arriva fino all'area biancorossa, chiuso al momento del tiro. Poco dopo giallo a Giuffrida per un fallo su Premoli

35' palla gol per il Varese: De Bode e Brero si lasciano sfuggire un pallone vagante in area, su filtrante di Disabato: irrompe Mamah come un treno che spara a botta sicura, e con la porta ligure spalancata, mandando fuori.

29' De Bode chiude in maniera determinante due volte davanti al portiere Cirillo su Mamah, attento il centrale difensivo rossoblu

20' C'è anche la prima ammonizione della partita: è per il biancorosso Piraccini, che entra a gamba tesa in un contrasto su Papi

15' Bella azione Piraccini-Di Renzo con il tiro di quest'ultimo troppo debole in area ligure. Sfida piacevolissima con le squadre che si affrontano a viso aperto

14' c'è il primo tentativo di Capra dal limite dei sedici metri, conclusione che non trova lo specchio

12' Tosi crossa in mezzo all'area per Mamah che colpisce di testa e manda a lato di poco

11' Solari conferma l'undici schierato mercoledì contro il Ligorna, nel Varese c'è invece l'ex Savona Disabato all'altezza della mediana

9' Per ora è una sfida piacevole ed equilibratissima: sia il Varese, sia il Vado si sono già avvicinati al gol



8' Replica immediata del Vado: Giuffrida dal limite destro dell'area del Varese sferra un diagonale che termina fuori di un metro.

6' ancora Varese in avanti: Mamah scende a destra e mette in mezzo per Piraccini che, appostato davanti alla porta, colpisce secco: Brero devia in angolo



4' prima azione della partita di marca biancorossa: cross di Premoli da sinistra, colpo di testa centrale di Di Renzo trattenuto senza problemi da Cirillo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

Vado (4-3-3) Cirillo; Tinti, Brero, De Bode, Anselmo; Cattaneo, Giuffrida, Papi; Galvanio, Aperi, Capra.

A disposizione: Colantonio, Casazza, Gandolfo, Turone, Lazzaretti, Lagorio, Brondi, Lo Bosco, Costantini.

Allenatore: Matteo Solari.



Varese (3-4-1-2) Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, Disabato, Premoli, Tosi; Piraccini; Mamah, Di Renzo.

A disposizione : Priori, Battistella, Marcaletti, Baggio A.,Gazo, Cantatore, Pastore, Bertuzzi, Minaj.

Allenatore : Ezio Rossi.



Arbitro: Marco Menozzi di Treviso (Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Marco Marchesin di Rovigo).