Il Vado vuol continuare a cavalcare l'onda. Alle 14:30 al "Chittolina" c'è il Varese: "Loro più freschi, ma puntiamo sul nostro entusiasmo"

Il Vado ha avuto davvero poco tempo per godersi la vittoria in casa del Ligorna e di ricaricare le pile, ma per mister Matteo Solari questo non rappresenta per forza un aspetto negativo:

"Il Varese mercoledì scorso ha riposato causa neve, ma l'iniezione di fiducia e di entusiasmo che ci ha regalato il turno infrasettimanale potrebbe davvero tornarci utile contro una squadra molto forte e solida.

I lombardi hanno un'interpretazione diversa rispetto al Ligorna, giocano molto sulle verticali andando a cercare le seconde palle e per questo motivo dovremo tenere la soglia di attenzione molto alta, essendo al contempo consapevoli di poter far loro male. Le qualità per riuscirci le abbiamo, non dimenticandoci di variare la nostra linea d'attacco per riconquistare palla e metterli in difficoltà.

La situazione dell'infermeria? Lo Bosco è ancora out, così come Nicoletti, mentre Costantini ha avuto un lieve attacco febbrile, fortunatamente con esito negativo al test per il rilevamento del Covid19, valuteremo in mattinata se sarà a disposizione".

A dirigere la partita sarà il signor Menozzi di Treviso, coadiuvato da Alessia Cerrato di Sandonà di Piave e Marco Marchesin di Rovigo.

Webcronaca e livescore dalle 14:30.