Nuova aggressione a un direttore di gara. Sospeso il derby tra Pontelungo e San Filippo Neri (VIDEO)

Le pagine di cronaca di legano purtroppo nuovamente al racconto sportivo al termine di Pontelungo - San Filippo Neri.

L'arbitro Vitorio Semini è stato infatti circondato e scaraventato a terra dai tesserati giallorossi dopo il contestatissimo (e non è chiaramente un attenuante) gol del sorpasso in pieno recupero da parte dei granata.

La squadra di Rattalino è andata in vantaggio in apertura di partita con Sappa, per poi vedersi prima raggiunta all'80' da Chariq e poi superata dal tocco sottoporta di Migliore in pieno recupero. Per la San Filippo Neri il tap in è arrivato con un tocco di braccio, mentre il direttore di gara ha convalidato la rete. A quel punto è scoppiato il parapiglia, al termine del quale Semini ha dichiarato terminata la partita senza lasciar terminare il recupero.

Si profila quindi la sconfitta a tavolino per i giallorossi, oltre a pesanti squalifiche per i propri tesserati.

Il presidente della sezione AIA di Albenga, Igor Vecchio, affiancato da Riccardo Villa, ha subito raggiunto Semini negli spogliatoi, apparso visibilmente scosso.

Al Riva sono giunte anche due volanti della Polizia, ma dopo i primi momenti di tensione la situazione appare essersi tranquillizzata.