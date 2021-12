Il Mercato Riviera delle Palme in versione natalizia ad Albissola Marina: il 19 dicembre una domenica di shopping a cielo aperto

Shopping a cielo aperto in versione natalizia ad Albissola Marina, dove tornano i migliori ambulanti della Liguria: ultima tappa del tour savonese 2021 per il Mercato Riviera delle Palme, che domenica 19 dicembre sarà nella cittadina rivierasca nella splendida piazza Wilfredo Lam dalle 8 alle 19,30.

Un appuntamento atteso da cittadini e visitatori, con commercianti caratterizzati da grande entusiasmo che coinvolgono i clienti offrendo l’opportunità e la garanzia di acquisti di alto livello, oltre al rispetto delle norme per il contenimento del Covid volte a garantire la sicurezza.

Vasto assortimento di proposte per i regali di Natale, oltre alle collezioni invernali nei diversi settori, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato, basato sulla gentilezza, competenze e una grande disponibilità. Banchi ricchi di occasioni, che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte moda per affrontare con brio il freddo invernale nelle nostre città.

“Questa è l’ultima tappa dell’anno e siamo felici di essere tornati ad Albissola Marina, dove ci troviamo molto bene sia con l’amministrazione che con i clienti che ci aspettano e accolgono con calore – commenta Richard Biffi, portavoce e responsabile dei commercianti -. È stata un’ottima stagione di lavoro, siamo molto soddisfatti. Le amministrazioni comunali ci contattano per invitarci nelle loro città, perché la nostra organizzazione è caratterizzata da banchi di qualità, gestiti da persone serie e competenti. Il nostro calendario 2022 è quasi al completo: tante tappe, anche in nuove città, e noi non possiamo che esserne davvero molto felici”.

Appuntamento imperdibile quindi fissato per domenica 19 dicembre d Albissola Marina, in piazza Wilfredo Lam dalle 8 alle 19,30.