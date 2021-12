Basket. L'Amatori Savona trova continuità, vittoria al Palapagnini sul Vigarano

Seconda vittoria casalinga della settimana per Amatori Savona che al Palapagnini si impone su Vigarano al termine di una partita combattuta.





Inizia con l’aggressività giusta l’Amatori Savona, a bersaglio nel minuto iniziale di gioco con il contropiede dopo la palla rubata di Sansalone e il primo dei tanti 1 vs 1 vincenti di Zanetti. La difesa della squadra di casa è salda e ben organizzata: i primi punti per Vigarano arrivano dopo tre minuti di gioco grazie ai liberi ed al tiro dalla media di Sorrentino. Sarni porta in vantaggio le ospiti ma Tyutyundzhieva fa valere il fisico e permette alle sue di riagganciare subito il pareggio. Con il passare dei minuti le emiliane riescono a trovare diverse soluzioni efficaci in attacco e si portano a +5; Savona reagisce grazie alla tripla di Salvestrini e ai canestri di Picasso e Ceccardi. Alla fine del primo quarto punteggio in perfetta parità: 13-13.





Nezaj porta subito in vantaggio Vigarano con un 4 punti in fila, ma l’APS risponde subito con il canestro con fallo di Ceccardi e la tripla di Paleari. La difesa attenta ed aggressiva delle biancorosse dà i suoi frutti e le numerose palle recuperate permettono di mettere da parte qualche punto di distacco quando siamo già oltre la metà del tempino. La squadra ospite non ha però nessuna intenzione di mollare e così a meno di un minuto dalla fine mette a posto l’attacco e, con Sarni protagonista, trova punti con giocate da sotto canestro e tiri liberi, che fanno si che il primo tempo si concluda con Savona sopra solo di un punto: 30-29.





Per l’inizio del secondo tempo le premesse non sono buone per l’APS che perde per un infortunio alla mano Carolina Salvestrini, ma nelle difficoltà la squadra si unisce ancora di più: le triple di Cicic e Nezaj non scoraggiano le pappagalline che si aggrappano alle giocate offensive di Zanetti, capace di battere con grande frequenza le avversarie nell’1 vs 1 e trovare canestri di grande fattura, ed alle giocate di fisico e tecnica di Tyutyundzhieva. A metà del terzo quarto le ragazze di coach Dagliano sono in vantaggio di 7 punti, Coser e Capra tengono a galla Vigarano, l’APS invece va a bersaglio con Paleari e Ceccardi e chiude il quarto sul +5 (53-48).





L’ultima frazione di gioco si apre con i liberi di Perini che riportano Vigarano sul meno 3, ma Savona si rimette subito in marcia con la tripla di Dagliano; le rispondono dopo pochi secondi dopo Cicic e Sorrentino che sfruttano i blocchi di Sarni per prendersi e mettere a segno tiri con spazio. A metà del quarto quarto Vigarano rimette la testa avanti grazie al canestro dalla media di Sorrentino: con le rotazioni ulteriormente accorciate dall’assenza di Salvestrini la fatica si fa sentire, ma l’orgoglio e la grinta generano nuove energie per la squadra di casa che nell’ultimo minuto di gioco chiude il discorso grazie ai canestri di Zanetti, Tyutyundzhieva e Leonardini.





Risultato finale: Amatori Pallacanestro Savona 68 – Pallacanestro Vigarano 62.





“Un ottimo atteggiamento a livello generale, eravamo cariche dopo la vittorio contro Matelica ed oggi si è visto”, queste le dichiarazioni di Alice Ceccardi nel post-partita.





Hristina Tyutyundzhieva aggiunge: “Scendere in campo dopo l’intervallo con le energie e la grinta giusta ci ha permesso di essere ancora più unite e far fronte anche all’infortunio di Salvestrini. Tutti hanno fatto la propria parte, abbiamo ragionato azione dopo azione e giocando di squadra abbiamo capito che potevamo vincere”





Prossimo appuntamento domenica 19 dicembre per l’ultima partita del 2021, in trasferta contro La Bottega del Tartufo Umbertide.





AMATORI PALL. SAVONA: Ceccardi 8, Ghigliotto NE, Pitzalis NE, Salvestrini 5, Tyutyundzhieva* 13, Dagliano 3, Sansalone* 2, Picasso 4, Paleari* 10, Leonardini* 4, Guidetti NE, Zanetti* 19

Allenatore: Dagliano. Ass Cacace, Faranna





PALL. VIGARANO: Cicic* 14, Sorrentino* 9, Perini* 8, Nezaj* 9, Dentamaro 2, Farina NE, Coser 2, Pepe NE, Sarni* 12, Capra 6.

Allenatore: Borghi M.