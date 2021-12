Rugby Ligure: dalle prime squadre ai campionati giovanili, il riassunto completo del fine settimana

All’inizio delle partite odierne è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciana Amelia, dipendente F.I.R. dal 2.000, scomparsa lunedì scorso. Amelia aveva lavorato come Segretaria nella Commissione Organizzatrice gare e designatrice degli arbitri. Intanto Giorgio Malaspina e Roberto Lucchina nella giornata di domani saranno premiati dal CONI con la “Stella di bronzo al merito sportivo.”

In Serie A si è svolta la settima giornata del girone di andata, ed ultima del campionato del 2021 e, nel Girone 1, allo stadio CarliniBollesan, il CUS Genova ha dovuto soccombere 8/49 con il CUS Torino, capolista del torneo, ed ancora imbattuto. Il CUS ha giocato con: Giuliano, Felici, Barry, Boero, F. Imperiale, Pendola, Repetto, Bertirotti, Tessiore, Ricca, Corona, Pressenda, Mandivenga, Satta, Migliorini. Panchina: Rifi, Giacobbe, Bortoletto, Barioglio, Gargiullo, Amadio, Grassi e Granzella. Non disputato il test di Settimo Torinese per campo abbondantemente innevato e con presenza di ghiaccio. Nei tornei giovanili spiccano soprattutto le vittorie degli U19 dell’Amatori Genova sulla Pro Recco, e le altre affermazioni fra gli U17 di Province dell’Ovest, CUS Genova, Amatori Genova.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA)

CUS Genova – ITINERA CUS Torino 8/49

TK GROUP VII Torino – Tossini Recco (rinviata)

Biella – A.S.R. Milano 33/24

Promotica Centurioni – Amatori Alghero 27/30

Parabiago in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 34, Biella (*) 23, ASR Milano 19, Parabiago e Centurioni 18, Alghero 9, CUS Genova 6, VII Torino (*) 5, Recco punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE – I/II POSTO (andata)

Savona – Amatori Genova (n.d.)

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE - III/IV/V POSTO

Province dell’Ovest – R.C. Spezia 5/17

UNDER 19 – FASE DI QUALIFICAZIONE (recupero)

Pro Recco – Amatori Genova 22/31

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 9, Amatori Genova 6, Pro Recco punti 0.

UNDER 17 FASE DI QUALIFICAZIONE (VII GIORNATA)

Province dell’Ovest – Savona 45/0

CUS Genova – Pro Recco 28/25

R.C. Spezia – Amatori Genova 7/92

Union Rugby Riviera riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 26, Amatori Genova 25, Savona 20, CUS Genova (*) 12, Pro Recco (*) 7, Union Riviera (*) 5, R.C. Spezia (*) - 4.

UNDER 15

Amatori Genova – Savona 52/5

Savona – Unioon Riviera 0/10

Amatori Genova – Union Riviera 12/31

Pro Recco – R.C. Spezia 0/45

UNDER 19 (recupero) mercoledi 15/12

Amatori Genova – CUS Genova (18,30 Stadio Carlini/Bollesan/GE)