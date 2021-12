Festa grande per la Canottieri Sabazia: premiati i migliori atleti dell'ultima stagione

Si sono svolte, alla presenza delle autorità sportive e civili, le premiazioni degli atleti e tecnici della Canottieri Sabazia. Dopo aver lanciato l’inno Italiano e sociale, prende la parola la presidente Cristina De Gregori, tracciando un bilancio degli anni trascorsi (nel 2020 a causa della pandemia non è stata effettuata la premiazione).

Tema ricorrente è stato naturalmente questo periodo che di fatto ha bloccato l’attività agonistica nel 2020 e parzialmente nel 2021, la Società ha voluto premiare tutti gli atleti e tecnici che, malgrado le difficoltà Covid, hanno continuato l’attività partecipando anche ad alcune gare importanti ottenendo risultati insperati. Risultati non scontati sono stati il successo del Trofeo “medaglia D’argento Presidente della Repubblica” vinto sull’ Idroscalo di Milano per pochissimi punti e quattro argenti al Campionato Italiano Universitario.

La Presidente si è soffermata anche sulle attività di promozione e di collaborazione con altri soggetti che operano sul sociale, quali Paddle Ability e Jet Ski Therapy insieme a Fabio Incorvaia, interessante l’iniziativa dell’ala “giovani” del consiglio che, con la collaborazione dei Bagni Marini, hanno fatto provare l’emozione di salire in canoa, nello specifico il Dragon Boat, ad oltre 300 persone (adulti e non). Il Sindaco Marco Russo, malgrado mille impegni, ha voluto essere presente elogiando la società per le sue attività, compreso quello sociale. Il neo assessore allo sport Francesco Rossello, ha sottolineato l’importanza e il lavoro che sta svolgendo la Canottieri per avvicinare i giovani al mare e ha assicurato la sua vicinanza per risolvere i problemi legati soprattutto alla sede sociale. Il delegato del Coni Provinciale Roberto Pizzorno, si sofferma invece sull’ età storica della Sabazia, ormai vicina ai cento anni, lanciando l’idea di proporla per la massima onorificenza sportiva del Collare D’Oro.

Grande spazio è stato dato allo staff Tecnico che è stato e lo è ancora in prima linea nel gestire gli allenamenti seguendo le regole delle normative legate al covid e agli atleti che le hanno seguite fedelmente cambiandosi lo scorso inverno all’aperto in qualsiasi condizione metereologica. Nei ringraziamenti finali ci sono anche Il Presidente del Rotary Club Renato Chiarlone con il quale si collaborerà ad un progetto rivolto a dieci classi del terzo Comprensorio di Savona intitolato “Conoscere il Mare”, l’Aias rappresentato da Daniele Corallo con la quale si inizierà un progetto in parte sostenuto dal Cip sulla Paracanoa, e Gianni Abriata, presidente dei Bagni Marini di Albissola, con il quale si sta studiando la Festa del Mare inserendo il palio dei Bagni Marini in Dragon Boat.

Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori volontari per lo più genitori, la vera forza della società. Infine si chiude con un video realizzato dal regista Diego Scarponi “A pelo d’acqua” molto apprezzato dai presenti