Bando sport, per il consigliere Arboscello una "grave carenza": "Le società non hanno neanche avuto il tempo di presentare le domande"

“Non è possibile esultare per un bando che ha soddisfatto non più del 30% della platea dei richiedenti e che è stato chiuso dopo neanche 24 ore dall’apertura, dimostrando che la giunta ha di fatto sottostimato le reali necessità del settore. Quanto successo con questo bando è l’ennesima dimostrazione di come lavora questa giunta: creare aspettative nelle persone per poi deluderle al momento dei fatti e facendo passare per grandi successi, quelle che in realtà sono gravi carenze”, così il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, tornato oggi con un’interrogazione in aula sul bando indetto dalla regione Liguria per interventi a favore delle società e associazioni sportive.

“Non posso essere soddisfatto delle risposte dell’assessora Ferro, perché non lo sono le società sportive, che speravano di poter accedere al bando ma non hanno neanche avuto il tempo di presentare le domande. Inoltre, dire che il bando verrà riaperto è un'enorme bugia, perché quanto annunciato è un finanziamento: non ci sono, come invece era previsto nel bando precedente, fondi a perdere, e parliamo di cifre dai 40 mila ai 400mila euro che molte società non possono permettersi di affrontare”.