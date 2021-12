Sbarca a Savona "Ambizioso Sv", il primo capitolo Hybrid di Bni (FOTO e VIDEO)

"Un progetto ambizioso, il primo capitolo hybrid sulla Liguria e sarà una serie di altri grandi capitoli che partiranno sul territorio, sicuramente sempre di più economia collaborativa e sempre meno competitiva".

E' sbarcato ieri in una gremita Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona "Ambizioso SV", un nuovo Capitolo BNI che irrompe nel savonese.

Il progetto è stato infatti presentato dalla Director Bni Barbara Raso, che ha pensato insieme a Sergio Giolitti, Area Director e Gold Member, di dare la possibilità ai suoi membri di incontrarsi in parte on-line.

"La nostra organizzazione ci permette di allargare gli orizzonti, Ambizioso Sv, ha riportato nella realtà di questo luogo le origini di tutto quella che è stata l'organizzazione nel ponente ligure, soltanto 4 anni fa a Savona c'era una sola realtà, il capitolo Priamar, che poi si è diffusa ad Imperia, in Val Bormida, il Gallinara ad Albenga, il Faro ad Albenga, il Sanremo, il Maestrale a Loano e abbiamo un sacco di progetti in pentola. Abbiamo l'ambizione di cambiare il modo in cui il mondo fa affari" ha proseguito Barbara Raso.

"Il format racchiude aziende strutturate che hanno un business interregionale ed ad ampio spettro o professionisti altamente specializzati - specifica Giolitti - un capitolo hybrid, tre incontri online ed uno fisico al mese e le zone sono Savona, Alessandria, Asti, Vercelli, Cuneo e Imperia".

"Sono orgogliosa di ricoprire un ruolo così importante in un capitolo assolutamente innovativo, fatto di imprese e di professionisti strutturati con l'obiettivo non soltanto di incrementare il proprio regime di affari ma di abbracciare appieno il motto Bni 'chi dà riceve - conclude la prima presidente di Ambizioso Sv Elisa Marchesani - L'obiettivo sarà creare un gruppo unito, incrementare le nostre relazioni, il team affinché si possa aumentare il proprio business".

BNI è un acceleratore di opportunità. Mette insieme imprenditori e liberi professionisti che si incontrano regolarmente per migliorare il proprio business tramite un modello di marketing che vanta 36 anni di esperienza in tutto il mondo.

Si basa su valori molto importanti, primo fra tutti il Giver Gains, “dare per ricevere” che sostituisce l’economia competitiva con il nuovo concetto di economia collaborativa.

Attraverso il Refferal Marketing o passaparola strutturato si cresce insieme verso i propri obiettivi, arricchendosi delle competenze altrui. Ad ampio respiro, interregionale, conta una squadra imprese strutturate e professionisti specializzati di diverse province.

BNI è inoltre in prima linea per quanto riguarda l'impegno etico e sociale grazie alla fondazione “Business Voices” finalizzata al sostegno di bambini e ragazzi affinché diventino gli imprenditori del futuro, un sostegno che comporta il coinvolgimento delle scuole in progetti di vario genere.