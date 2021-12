Sanremese: ceduto l'attaccante Antonio Orefice alla Tritium. Coperta corta in attacco, i biancoazzurri dovrebbero tornare sul mercato

Benvenuto Antonio"

A proposito di giovani, la Sanremese ha reso noto che il 2010 Giacomo Berruti farà un provino con la Virtus Entella:

" Dopo Andrea Falcone, un altro 2010 della Sanremese Caclio è stato chiamato dall'Entella per un provino.

Si tratta di Giacomo Berruti che venerdì 17 dicembre si recherà al 'Comunale' di CHiavari per un allenamento con l'Under 12 dell'Entella. Si chiude dunque nel migliore dei modi il 2021 per il settore giovanile della Sanremese Calcio."