Calciomercato. Quattro arrivi per l'Altarese di mister Molinaro: sono Ferro, Marsio, Palmiere e Rocca

ll comunicato:

La USD Altarese annuncia l’innesto di quattro nuovi giocatori. Sono infatti a disposizione di mister Molinaro il centrocampista Lorenzo Ferro, ex Priamar e Vadese; di Manuel Marsio, difensore, Gianluca Palmiere, esterno e Riccardo Rocca, attaccante, in arrivo in prestito dallo Speranza.

La società con soddisfazione augura ai nuovi elementi della rosa giallorossa un buon finale di stagione. Soddisfatto il Direttore Sportivo Luca Lasio, che così commenta le ultime messo di mercato: "Siamo molto felici dei nuovi innesti e possiamo ritener concluse le nostre trattative. Restiamo comunque alla finestra per eventuali opportunità, specialmente nel reparto offensivo dove siamo in minor numero. Ci tengo a ringraziare Uruci e Leskay passati alla Vadese, per l'impegno e la professionalità dimostrata nel periodo che sono stati con noi".