Giudice Sportivo, Eccellenza: tre giornate a Martelli dell'Ospedaletti, l'Alassio perde Invernizzi per due turni

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/12/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DEIANA DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA.

FINO AL 22/12/2021

CHIANTARETTO ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI

SQUALIFICA 1 GARA

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

MAZZOCCHI PAOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

Dopo aver subito un fallo, in reazione, scalciava l'avversario con entrambe le gambe, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

INVERNIZZI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BELLOPEDE MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Al termine della gara, colpiva con mano aperta la faccia di un calciatore avversario provocandogli un dolore lieve, nel tentativo di arrecargli danno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARGANO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BEN AYECH YOUSSEF (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

CICERI NICCOLO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIBILARO FABIO (ALBENGA 1928)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CURABBA MORENO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GROSSO EDOARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

TRACANNA ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)

OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARIGI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)

HAXHIRAJ BRAJAN (CAIRESE)

FERRARI DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

GIOVANATI EDOARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956)

BERRUTI DANIEL (PIETRA LIGURE 1956)

BUCARELLI DANIELE (TAGGIA)

DASHI THOMAS (TAGGIA)

DAMONTE ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)